Trump acusó de "racista" a la industria de Hollywood por la película “The Hunt”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el viernes a la industria de Hollywood de "racista", en lo que parece ser un ataque dirigido a una película en particular en la que integrantes de las élites liberales cazan "gente común" por deporte.

"¡Los liberales de Hollywood son Racistas al más alto nivel, y con mucha Rabia y Odio!", tuiteó el presidente norteamericano y agregó: "La película que está por salir fue hecha para incendiar y provocar caos", agregó sin referirse específicamente a "The Hunt" (la cacería) por su nombre.

Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

El filme, que se estrenará el próximo mes, ha sido definido como una sátira ultraviolenta sobre la profunda división política de Estados Unidos y ya ha despertado controversia luego de que su publicidad fuera retirada tras las masacres de Texas, Ohio y California.

En esta ficción, personas capturadas en tradicionales bastiones republicanos del sur de Estados Unidos despiertan en un campo desconocido, rodeados de cazadores deportivos de filiación liberal cuyo objetivo es matarlos.

"Ellos crean su propia violencia, y luego intentan culpar a otros. ¡Ellos son los verdaderos Racistas, y le hacen muy mal a nuestro País!", agregó Trump.

Un falso video promocional publicado en internet simula un comercial de televisión de la finca de lujo donde las cacerías de la película destacando que los huéspedes tendrán allí una "experiencia de 5 estrellas" en la que "se enfrentarán cara a cara con una presa como nunca antes han cazado". La voz del locutor agrega: "Esta es la máxima experiencia humana".

....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

Según el Hollywood Reporter, un medio especializado en la industria del entretenimiento, los adinerados personajes de la película se refieren a sus presas como "deplorables", un término que Hillary Clinton utilizó durante la campaña presidencial de 2016 para referirse a los seguidores de Trump.

"Nosotros pagamos por todo y por eso este país nos pertenece", dice un personaje en la sinopsis de la película.

La película, que estelarizan Hilary Swank y Betty Gilpin, llevaba originalmente por título "Red State vs. Blue State" ("Estado Rojo vs. Estado Azul"), en referencia a los colores que identifican a los partidos Republicano y Demócrata respectivamente. Según un resumen argumental, uno de los cazados dirige una revuelta en contra de las élites.

....mentally ill or deranged people. I am the biggest Second Amendment person there is, but we all must work together for the good and safety of our Country. Common sense things can be done that are good for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

"The Hunt", de los estudios Universal y la productora especialista en películas de terror Blumhouse Productions, tiene fecha prevista de estreno el 27 de septiembre en Estados Unidos.

El ataque de Trump a Hollywood se produce a casi una semana de los tiroteos que dejaron 31 muertos el fin de semana en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, y con el antecedente cercano del tiroteo en un festival gastronómico en Gilroy, California, el 29 de julio.

El atacante de El Paso, que publicó poco antes del atentado un manifiesto en internet en el que declaraba que estaba combatiendo la "invasión" de hispanos en Texas, dijo a la policía después de ser detenido que su objetivo eran los "mexicanos".

