Era el típico copetín que organiza la Iglesia Católica tras un acto religioso trascendente. En el mismo espacio estaban, entre otros, el vicegobernador Carlos Ponce, el ministro de Turismo y Parques Sergio Tamayo, y el intendente capitalino Enrique Ponce. Como suele ocurrir cuando hay diferencias políticas, cuesta romper el hielo, aunque sea para compartir un simple encuentro protocolar.



Cuando el silencio predominaba, Tamayo empezó a saludar a cada uno con su simpatía habitual. Lo mismo hizo con la esposa del jefe comunal puntano, la camarista federal Gretel Diamante. Al escucharlo, la ex fiscal provincial no pudo contenerse y soltó un "viste que es un bombón". La referencia era claramente sobre Tamayo y estaba dirigida a Enrique, que se sonrojó y no le quedó otra que saludarlo. Igual, tras intercambiar algunas palabras, Ponce marcó distancia: "No te voy a desear suerte porque sos nuestro rival", le dijo sin rodeos al candidato del peronismo provincial. Tamayo recogió el guante y volvió a sorprender con su respuesta: "Yo sí te deseo suerte como yo también la voy a necesitar", le replicó a quien ungió a Enrique Picco como su sucesor.



Los detalles del encuentro trascendieron esta semana en una charla de café. Pero ocurrió el 7 de agosto, durante la festividad del santo más popular, San Cayetano, confió una fuente a La Mesa.