Protestan contra las políticas de Macri frente a la sede de ANSeS

Militantes y dirigentes del movimiento social Barrios de Pie realiza un acampe frente a la sede de ANSeS, delegación San Luis, como protestas por las políticas económicas que aplica el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la vez que exigen la urgente declaración de la emergencia alimentaria.

El acampe se desarrolla en la calle Las Heras, entre Chacabuco y San Martín, de la capital puntana aunque no interrumpe el tránsito ni la normal atención del público que asiste a hacer sus trámites en el organismo federal.

La protesta comenzó en la tarde-noche del miércoles y continúa en la mañana de este jueves en coincidencia con diversas protestas que Barrios de Pie y Polo Obrero realizan en todo el país y cuya mayor expresión de reclamo se cumple en la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, y que lleva 16 horas de acampe.

Con carpas de distinto tipo y color y enfrentando la fría mañana con mates y café, los militantes y dirigentes de Barrios de Pie San Luis permanecen a la espera de novedades en Capital Federal.

“Es una jornada de lucha que se cumple en todo el país junto a Polo Obrero. Pedimos por la reapertura de programas de trabajo y la actualización de los montos que cobramos que quedaron desactualizados tras la última elección. Las políticas neoliberales del presidente Macri solo benefician a los empresarios, a los ricos y perjudican a los trabajadores”, remarcó la coordinadora provincial de Barrios de Pie, Carolina Lucero.

“Nosotros entendemos que acá trabaja y asiste mucha gente, personas que vienen de lejos a hacer sus trámites y no vamos a molestarlos. La nuestra es una protesta, un acampe que está lejos de perjudicar a los trabajadores y reclama un cambio urgente en las políticas económicas que este gobierno nacional”, añadió la dirigente.

“En Buenos Aires y el resto del país también se llevan adelante acampes y este tipo de protestas pacíficas, pero la ministra Stanley es una hipócrita y argumenta que las organizaciones sociales nos victimizamos para perjudicar al gobierno y no es así. Hay mucha gente en el país que no tiene para comer, los sueldos están devaluados y el dinero no alcanza. No necesitamos represión, sino políticas públicas que asistan a los más humildes y a los desocupados”, agregó Lucero.

“La ley de emergencia alimenticia se viene discutiendo hace tiempo y al parecer habría quórum para que esta ley se implemente. La situación de hambre en toda la Argentina es muy aguda”, señaló.