Tiene 85 años, juega al tenis y estará en el Mundial de Croacia

Ana Obarrio nació en 1933 en Capital Federal, de los 13 a los 18 años entrenó y jugó campeonatos constantemente, pero se casó y con la llegada del primero de sus diez hijos relegó su pasión. Hoy con 85 años y 37 nietos, Ana viajó a Croacia para disputar el Mundial Súper Senior de Tenis.

"Cuando falleció mi esposo, hace ya 25 años, retomé con todo. El tenis es casi la razón de mi vida. Es motivación y felicidad. Energía y salud. Es, simplemente, bienestar general", sentenció la tenista que juega tres veces por semana en el Tenis Club Argentino.

Toda su familia juega al tenis pero Ana es la única que compite de manera profesional.

Como mujer, Ana transgredió muchas barreras de su época. Una vez su mamá le cosió unos pantalones cortos para jugar y todo el club se revolucionó: "Me tildaron de loca por usar shorts, pero a mí no me importaba nada", contó en una entrevista que dio al diario La Nación. "Eran monísimos", agregó.

Los torneos la llevaron a competir en Croacia, Austria y Turquía, de hecho en el 2017 consiguió su mejor ranking al terminar tercera en la Copa del Mundo.

"Hace 15 años que viajo por el mundo y con una amiga siempre nos quedamos y aprovechamos para pasear un tiempo más", cuenta. El juego le dio además nuevas amistades. "Conocí a una inglesa con la que entablé una amistad de muchos años", sentenció.

Juega tres veces por semana con amigas y participa del torneo nacional de la Asociación Argentina de Tenis (ATA). No tiene rutinas ni dietas específicas.

"No hago nada puntual para jugar al tenis, es al revés: jugar al tenis me sirve para estar bien".

Ya no entrena, se divierte, pero nunca deja de competir: "Aunque juegue con mis amigas, juego a ganar", admite, y cuenta que hay varias "chicas buenas" en su categoría, y que es la más adulta del torneo.

Ana explicó cómo funciona el certamen que se llevará adelante en Croacia. Si bien todavía no tiene fecha confirmada porque faltan juntar los equipos, afirmó que son a tres sets como el circuito convencional pero la única diferencia es que el time-break es hasta llegar a 10.