Declararon a Nahir Pérez responsable del femicidio de Carla Pereira

Este jueves la Cámara Penal Nº 2 de la ciudad de San Luis declaró por unanimidad a Nahir Nazareno Pérez, como “responsable como autor material y penal” del delito de homicidio doblemente calificado, agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El monto de la pena será fijado por la jueza de Familia Nº 2, quien instruyó la causa, Viviana Oste, porque al momento del femicidio Pérez tenía 17 años.

Mientras tanto, Pérez continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

"Se va a hacer justicia por mi hija y por el nene que dejó, es un dolor y una tristeza enorme. Desde que Carla se fue, yo me fui con ella. No sé como sigo en pie. No tengo fuerza, pero saco de donde no tengo por mi hija. Agustín es un nene muy especial, un ángel que nos dejó Carlita. Le agradezco a su papá que lo cuida como oro", expresó Claudia Sagripanti, la madre de la joven asesinada, luego de escuchar el veredicto y agregó que Pérez debe pagar por lo que le hizo a su hija.

"La destrozó y la violó, le tienen que dar perpetua, por la familia y por Agustín", aseguró la mujer.

Emanuel Garro, expareja de la víctima y padre del hijo de Carla, dijo que esperaban que los jueces hallaran a Pérez como responsable de la muerte de la joven. "Por lo menos se hizo justicia, falta la condena que la va a fijar la doctora Oste. Mi hijo sabe que estamos en juicio y ahora tengo que contarle esto. No sé cómo lo voy a hacer, pero él tiene que sentir que se hizo justicia por su mamá".

El tribunal del juicio fue presidido por Hugo Saá Petrino, y los vocales, Gustavo Adolfo Miranda Folch y Julio de Viana.