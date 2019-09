Argentina se mide con la poderosa Francia por un lugar en la final

En plena ebullición de euforia por el magnetismo que generó en la opinión pública en Argentina, la Selección de Básquet se medirá mañana en China con Francia, otro de los candidatos al título, en busca de alcanzar la tercer final de un Mundial en su historia

A partir de las 9 (hora argentina), la Selección "albiceleste" conducida por Sergio Hernández se presentará en el en el estadio "Wukesong Sport" de Pekín, con televisación de TV Pública, TyC Sports, DeporTV y DirecTV Sports.

Argentina ganó como anfitrión el primer Mundial de la historia en 1950 y, luego, en Indianápolis 2002 fue superada en la final por Yugoslavia.

La otra oportunidad que la "albiceleste" llegó a semifinales fue en Japón 2006, cuando España -que también jugará mañana ante Australia- lo eliminó y Estados Unidos lo privó de llegar al bronce.

Tanto Francia como Argentina disputarán un duelo para muchos inesperado, teniendo en cuenta que en cuartos de final dieron el golpe al eliminar a dos pesos pesados como Estados Unidos (89-79) y Serbia (97-87), respectivamente.

La euforia se disparó en Argentina tras su victoria sobre los serbios, a partir de la vigencia del emblema Luis Scola (39 años), y el brillo de Facundo Campazzo (Real Madrid).

"Estar en la semifinal de un Mundial es increíble, muy fuerte. Cantidad de colegas míos de altísimo nivel no tienen la oportunidad, y yo no solamente me toca estar por tercera vez en un mundial como entrenador principal sino que me han tocado dos semifinales y una vez el quinto puesto, así que... ¿debo de ser bueno, no?", bromeó "Oveja" Hernández.

Frente a ellos estará una Francia que fue tercera del Mundial en 2014 y que se apoya especialmente en cuatro jugadores de la NBA: Evan Fournier, Nicolas Batum, Frank Ntilikina y Rudy Gobert, actual jugador defensivo del año.

El técnico de los franceses, Vincent Collet, estimó después de la hazaña ante Estados Unidos el miércoles que el partido de semifinales ante Argentina podía ser incluso "más complicado" pese a que sobre el papel muchos podrían pensar que iba a ser más accesible.

"Paradójicamente, puede que sea un partido más complicado que el de esta noche. Tenemos que prepararlo lo mejor posible y tenemos poco tiempo", señaló.

Argentina ha tenido un día más de descanso que Francia, lo cual podría tener su importancia en este torneo de ritmo frenético y constantes viajes.