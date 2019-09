Contradicciones en el Municipio de San Luis por el estacionamiento en la plaza Pringles

Un mar de confusiones inundó la mañana puntana cuando empleados municipales comenzaron a delimitar los cajones de estacionamiento en dos cuadras alrededor de la plaza Pringles, sobre Rivadavia y San Martín, en cuyos sectores está prohibido estacionar por ordenanza municipal vigente desde 2008. Tres funcionarios de la Comuna no se pudieron poner de acuerdo en cuanto a la medida tomada que, al parecer, fue impulsiva. Y en el medio un episodio trágico -el fallecimiento de un empleado de Serba- generó en la cúpula Municipal más embrollos y desentendidos.



Ayer a las 10 de la mañana el secretario de Gobierno, Francisco Petrino, recibió un pedido formal de Vito Carmosino, presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, donde le solicitaba que habilitaran las caras este y oeste de la Plaza Pringles, es decir Rivadavia y San Martín, para que los clientes pudieran estacionar y así incrementar sus ventas. "Rápidamente actuamos en consecuencia", respondió Petrino a El Diario vía telefónica. "Ya veníamos trabajando con los comerciantes de la zona y era una inquietud que tenían desde hace bastante", manifestó el funcionario quien además confirmó que el estacionamiento será medido, es decir pago.



Afirmó que entienden que es una "necesidad urgente porque sus ventas bajaron y creo que nadie se va a oponer". Agregó que para poder llevar adelante este plan cree que "la parte Legal y Técnica está sacando el decreto" y el lunes comenzaría a funcionar.



El dilema que surge es que para autorizar este tipo de medida es necesario que se haga un proyecto y sea remitido al Concejo Deliberante. "Si es algo permanente eso lo debe decidir, debatir y poner en consideración el Concejo", confirmó el concejal Roberto González Espíndola y remarcó que hoy el estacionamiento medido en la plaza Pringles está prohibido.



En coincidencia con González Espíndola, el edil por el bloque Avanzar Cambiemos, Javier Suárez Ortiz indicó: “No estoy de acuerdo con que se haga este estacionamiento, no solo porque hay una ordenanza que lo prohíbe, sino también porque existe un estudio científico del Automóvil Club Argentino, que recomienda que se restrinja en esa zona. Creo que es un retroceso a la hora de ordenar el tránsito y que va a generar confusión en la gente".



"Ay, me mataste", fue la respuesta del secretario de Legal y Técnico de la Municipalidad, Ignacio Campos, cuando se le consultó si ya tenía el decreto que autorizaba el estacionamiento en la plaza. Fue con este funcionario con quien Petrino derivó a El Diario para saber en qué estado estaba la parte legal del levantamiento de la prohibición.



Como si ambos, Petrino y Campos, no supieran cuáles son las competencias del Ejecutivo Municipal y las del Legislativo, uno decide sobre el Concejo y el otro pone su aval. "Habría que ver la facultad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. En realidad entiendo yo que el Poder Legislativo tiene la facultad de imponer nombres a las calles y paseos públicos, lo demás, la dirección de las manos, el estacionamiento y las áreas permitidas, en principio son facultad del Poder Ejecutivo, pero la verdad no quiero hablar sin estar en el tema", dijo Campos quien se desempeñara como secretario Legislativo en el Concejo de la capital provincial.



Cuando se le preguntó cómo si el Concejo pudo prohibir el estacionamiento, el Ejecutivo decide cambiar esa disposición, Campos dijo: "Puede ser, algunas veces también han dispuesto cosas que no les corresponde -en referencia al Legislativo- pero la verdad en realidad no conozco el expediente".



Para dar más "sazón" al asunto, el secretario de Infraestructura Municipal y candidato a intendente por el poncismo, Enrique Picco, expresó en un programa radial que frenaron la demarcación de los cajones de estacionamiento porque "hubo una desinteligencia del equipo de tránsito porque eso todavía está en conversaciones. Lo que se hizo fue por un planteo de la Cámara de Comercio que solicitó se vuelva a permitir estacionar en la plaza. Pero se han apresurado los muchachos, por eso se mandó a parar el tema del pintado. Eso está por ordenanza y justamente está en estudio la solicitud para la implementación del estacionamiento. Entiendo que eso tiene que ir con autorización del Concejo Deliberante porque hay una ordenanza que lo prohíbe. Por ahora no se puede estacionar", confirmó.



Parece que la desinteligencia no solo fue de los "muchachos de tránsito", sino que involucró a parte de la cúpula municipal.