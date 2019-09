Hilda Lizarazu: "Llevo a Charly en los sueños"

Después de una gira de tres meses por Europa, Hilda Lizarazu regresa a San Luis para brindar un show a dúo con Federico Melioli. Promete un repaso por la cultura del rock argentino.

—¿Recordás tu última presentación en San Luis?

—Fueron dos presentaciones consecutivas en All Right. Recuerdo que los presentes me escucharon y trataron con mucha calidez, nos fuimos con un sabor dulce.

—Sos parte de la historia del rock nacional ¿por qué decís que te gusta homenajearlo?

—Justamente, porque en mi adolescencia escuchaba esas canciones y a modo de celebración y azar se fue gestando "La Génesis", mi primer disco de intérprete, que solo abarca temas de los primeros cinco años del movimiento. Empieza con "Viento dile a la lluvia" y termina con "De nada sirve", de Moris. Para mí, es un disco culto.

—¿Qué te dejó tu gira europea este año?

—Un gran aprendizaje, mucha cultura, mucho cariño de los que viven fuera del país desde hace años y les gusta escuchar más de cerca estos clásicos de nuestro país. Volví feliz y agradecida, no puedo esperar más. Aprendí de todas maneras que tres meses de gira es mucho tiempo, la próxima la haré de un mes nomás.

—¿Qué hay de Charly García en vos?

—Apenas llegué de la gira lo vi en el cumpleaños de Pedro Aznar, yo vestida de María Antonieta y él de Sherlock Holmes. Siempre es fuerte ver a Charly. Yo lo quiero y en mí queda un gran recuerdo, un inmenso aprendizaje, respeto y admiración. Es más, anteayer lo soñé. No recuerdo bien de qué iba el sueño pero era una situación al costado del escenario, llevaba algo en sus manos, subía una escalera, vestía de blanco (raro en él). En fin, un sueño. También lo llevo a Charly en los sueños, en el inconsciente colectivo. Hermoso tema.

—¿Cómo ves posicionada a las artistas mujeres en el país?

—Afortunadamente, cada vez hay más mujeres haciendo música, tocando instrumentos, llevando adelante proyectos musicales con gran naturalidad. Eso me encanta.

—¿Cómo te encontrás personal y musicalmente en este momento?

—Con ganas de aprender más, ganas de otro disco y ganas que nuestro país salga adelante en paz.

Día: Viernes 13

Hora: 22:30

Lugar: All Right

Avenida Illia 172

Entrada: 350 pesos