Hilda Lizarazu se presenta en San Luis

Gracias a la pandemia, Hilda Lizarazu se volvió más prudente y moderada de lo que era. Por esa razón les advirtió a sus seguidores que luego de su recital en San Luis, que será este viernes a las 22:30 en All Right, un auto la esperará en la puerta para llevarla al hotel y los besos y abrazos serán a la distancia, sin tiempo de roces.

La artista llegará nuevamente al lugar donde tocó en la provincia por última vez, acompañada por su fiel compañero Federico Meliolli y un repertorio colorido que pasará por los clásicos de su carrera y algunas canciones nuevas que presentará ante sus seguidores puntanos. Las entradas se pueden conseguir por la página de Eventbrite y están a partir de 1.200 pesos.

Lizarazu contó en una charla con etc. que el regreso a San Luis la tiene entusiasmada, porque volver a Cuyo siempre la hace feliz. Aunque su paso por la provincia será breve, espera para otra ocasión poder quedarse unos días y recorrer las sierras puntanas. “La última vez que descansé en San Luis fue hace más de diez años, en Merlo. Me encantaría regresar. Por el momento disfruto este presente, que me retorna con la música a esas tierras tan bonitas en compañía de Federico, mi gran amigo desde hace casi veinte años”, expresó.

En su breve pero apacible estadía puntana, la ex Man Ray aprovechará para presentar “Te reís”, la nueva canción que sale hoy en todas las plataformas virtuales y que contiene un videoclip que ya está listo para verse en YouTube. Este tema será el adelanto de “Antigua”, el disco que viene en camino y que tiene entusiasmada a Hilda en todas sus facetas.

“Grabar esta canción fue una experiencia hermosa, con gente que se sumó con todas las luces y el glamour. Nos encantó hacerlo y para coronar la presentaré desde San Luis en un vivo de Instagram para todo el país. Espero que me acompañe el hermoso paisaje serrano”, adelantó.

Las herramientas digitales se sumaron a la vida de Lizarazu luego de pasar un año de cuarentena. “Agradezco a las redes sociales su existencia, porque me unieron con el público y supimos llevar una relación muy hermosa con ellos y las canciones", dijo y agregó que esa comunión musical que forma con la gente trata de recrearla en el escenario.

"Hasta el momento todo salió bien. Espero lo mismo en San Luis”, contó la artista, quien hace dos semanas participó en el homenaje a Charly García por su cumpleaños número setenta y tuvo el privilegio de cantar junto a él y junto a Mía Folino, hija de Hilda.

“Fue un momento muy especial en el que se vio la unión que me dejó mi familia musical. Charly es un maestro indiscutible y volver a cantar con él me llenó de satisfacciones”, expresó la artista, quien veinte años antes también estuvo en el cumpleaños número cincuenta de García, con su hija en los brazos.

Al hablar de Mía, Lizarazu agregó que siente "orgullo al saber que eligió el camino musical y despegó a su forma. Es una artista que crece con constancia y mucha dedicación”.

DÍA: Viernes 5 de noviembre

HORA: 22:30

LUGAR: All Right, Illia 172

ENTRADA: Desde 1.200 pesos