Fútbol y goles en los octavos de final de la Copa San Luis

Juventud, GEPU, San Martín de Santa Rosa y Estancia Grande, sellaron este domingo la clasificación a los cuartos de final de la edición 2019 de la Copa San Luis de Fútbol Femenino, donde ya esperaban AFAC, Deportivo Arizona, Sarmiento de Tilisarao y Aviador Origone, los primeros cuatro en conseguir el boleto la jornada del sábado.

Los cruces que decidieron la segunda tanda de equipos que siguen en carrera e irán tras el título, tuvieron lugar en el Estadio Único del Parque La Pedrera en Villa Mercedes y el Juan Gilberto Funes de La Punta y correspondieron a los partidos de vuelta de los octavos de final del certamen.

En suelo villamercedino, Juventud se encargó en el primer turno de ampliar la diferencia sobre Defensores del Este al lograr un nuevo triunfo por 7 a 0. En el partido de la ida, el conjunto puntano se había quedado con la victoria 9-2, por lo terminó festejando el pase con un global abultado de 16-2.

A continuación, GEPU mantuvo ante Candelaria la solidez arrojada el primer encuentro (ganó 7-2) y conquistó otra victoria que lo dejó entonado para lo que se viene. Fue por 4-0, con 3 goles de su capitana y figura Leila Escudero.

En La Punta, San Martín de Santa Rosa abrió la jornada con un 5-2 ante Fusión de San Luis, que sumado al 7-0 alcanzado en la ida (global 12-2) lo depositó en la siguiente instancia.

Por último, Estancia Grande cuidó el 3-0 con el que llegó ante Colegiales, y permanece en la lucha al finalizar con un 3-3 que sirvió para decorar los papeles.

En cuanto a los clasificados del sábado, AFAC de San Luis goleó en La Pedrera 6-1 a San Martín de Merlo y continúa en carrera, luego de dar vuelta un 3-0 en contra recibido en el encuentro de ida.

Mientras que Deportivo Arizona, representante del sur provincial, a pesar de haber caído por 1 a 0 contra Pringles de Santa Rosa, avanzó gracias al 4-1 obtenido en el primer cruce entre ambos.

El partido más peleado y parejo de la jornada se disputó en La Punta, donde Sarmiento de Tilisarao tras empatar 1 a 1 ante Alianza de Villa Mercedes en el tiempo reglamentario, se metió en cuartos debido a una mejor efectividad desde el punto penal (2-1).

En el primer derby, la historia había finalizado con un atractivo 4 a 4 por lo que en la previa se esperaba una definición dificilísima, que al final no decepcionó al público presente.

En tanto, Aviador Origone abrazó la clasificación tras la decisión de La Calera de no acompañar el segundo compromiso. La "Franja" se encontraba a un paso de avanzar de instancia, gracias un 12-1 que lo tenía como favorito.

Con estos resultados, los cruces de cuartos de final, que aún no tienen una fecha definida, quedaron establecidos de la siguiente manera: Aviador Origone vs. Sarmiento, San Martín de Santa Rosa vs. Estancia Grande, Deportivo Arizona vs. GEPU y Juventud vs. AFAC.

La Copa San Luis volvió a tener un fin de semana soñado y ahora 8 equipos irán por las semifinales.