UNSL: Moriñigo promete modernización y estrechar los lazos con la sociedad

La UNSL inicia una nueva etapa de conducción que tendrá como máximo exponente a Víctor Moriñigo, tras triunfar en las elecciones de junio con más del 64 por ciento de los votos. Luego de haber dedicado casi la mitad de su vida en puestos de gestión en esa casa de estudios, mañana asumirá en el Rectorado, convirtiéndose en la persona más joven en ocupar ese puesto en toda la historia de la institución, donde aseguró que habrá "una continuidad política pero con otro estilo", en referencia a la conducción del rector saliente, Félix Nieto Quintas, quien ejerció por dos periodos consecutivos.

En diálogo con El Diario de la República, Moriñigo dijo que su plan de gestión para los próximos tres años estará anclado a un vínculo más estrecho con la sociedad y a la aplicación de una política de modernización académica y administrativa de la Universidad.

—¿Cuál es su vinculación con la UNSL?

—Mi historia con la Universidad empezó desde que era muy chico con la militancia estudiantil, que me llevó a ser presidente del centro de estudiantes en Villa Mercedes. Cuando en 2001 se estableció la elección directa, en la que Germán "Chango" Arias fue elegido rector, rápidamente me recibí y al año ocupé el cargo de secretario de Asuntos Estudiantiles y Bie-nestar Universitario (Saebu), a los 23 años. Descubrí que lo mío tenía más que ver con el servicio público que con la carrera de Ciencias Económicas, por lo que realicé mi vida en esta Universidad. Pasé por las dos gestiones de Arias, las dos de José Riccardo y las dos de Nieto Quintas. Creo que quedan evidenciados los lazos de trabajo de ese momento a hoy, que es lo que terminó siendo la resultante a la hora de definir la elección con el 64,27 por ciento de los votos.

—¿Cómo le servirá esa experiencia de gestión para encarar esta nueva etapa como rector?

—En gestión he aprendido mucho, claramente los puestos que ocupé con Arias y Riccardo han ido variando por mi edad, como también por mi cercanía hacia ellos por las diferencias generacionales, pero con un rol más activo durante las dos gestiones de Nieto Quintas. Junto con todos ellos atravesamos distintos gobiernos nacionales y provinciales, épocas de crisis profundas como las de 2001, que terminó siendo una condición distintiva para que la comunidad universitaria nos eligiera en las últimas elecciones.

—¿Se planteó alguna vez llegar a ser la máxima autoridad de la UNSL?

—La verdad que no. Muchos de mis amigos que van a estar durante mi asunción, evidentemente lo vieron antes que yo, como también otras personas. He sido un asesor continuo del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), donde hubo personas que fueron las primeras en decirme sobre cumplir esta función, algo que lo veía muy lejano. He participado de tantas campañas en apoyo de rectores anteriores, que estoy convencido de que este tipo de cosas nunca nacen de uno sino de la gente, lo que resultó en el proyecto político que triunfó el 12 de junio.

—¿Cómo analiza el contexto interno de la UNSL en que le toca asumir en el Rectorado?

—Me da la sensación de que la elección universitaria no fue en junio sino hace muchos años, porque pasaron tantas cosas en el país que ha sido muy difícil pasar estos tres meses, que quedaron un poco largos para la transición, pero está bien que sea así porque así lo estableció el calendario electoral. Internamente va haber una continuidad política, seguramente con otro estilo, pero vamos a seguir con los mismos lineamientos en cuanto al ida y vuelta con la sociedad, seguir desarrollando una austeridad económica y una buena administración, como también las relaciones con los gobiernos provincial y nacional, que van a ser las mismas pero con la posibilidad de mejorar.

—¿Y en cuanto al panorama nacional?

—Estamos en lo que vive la administración de cada hogar de cada uno de nosotros, viendo de reojo al dólar, la economía y la política. En lo profundo queriendo que se desencadene el destino que los argentinos elijan para nuestro país, para poner a trabajar a la Universidad en función de lo que decidan con la gestión presidencial, que nos define mucho porque somos un organismo nacional. Vamos a cuidar que todas las prioridades que establecimos durante la campaña no se vean afectadas por la condición económica con las que nos toca asumir, un mandato que va a empalmar con cuatro años de mandato de Alberto Rodríguez Saá en la Provincia, como también con quien resulte electo presidente de la Nación. Tenemos muy en claro con quién tenemos que trabajar.

—¿Cuál es su plan de gestión?

—Como lo anunciamos durante la campaña, hay cuestiones que íbamos a priorizar que fueron modificándose cuando empezamos a tener contacto directo con la gente, por lo que vamos a fijar políticas públicas para poner más universidad en la sociedad y más sociedad en la universidad, una posibilidad que inició con Nieto Quintas y que está en nosotros concretarla con más firmeza. Ha llegado la hora en que esa relación tiene que ser estrecha sin perder la independencia y creo que podemos generar una vinculación para traerle a la gente una mejora en su vida cotidiana. Es importante que entienda qué hacemos, para qué estamos y por qué paga impuestos para sostenernos. Otro de los puntos de nuestro plan de trabajo es la modernización en lo académico y administrativo, la palabra "semipresencialidad" y la educación a distancia tienen que estar muy presentes desde ahora en más, sin perder calidad. Internamente también tenemos que dar un salto cualitativo con la firma y el expediente electrónico, que garantiza mucha trasparencia para brindar información de los datos y nos hace una institución amigable con el medio ambiente.

—¿Cómo va a ser la relación con el sector docente?

—Por los distintos roles que he cumplido conozco el sector y he estado en todas las discusiones que lo involucraron en los últimos diez o quince años. En la actualidad nuestra Universidad cuenta con tres gremios docentes, que sabemos que son combativos y que defienden los derechos del sector, por el que me tocará luchar donde me corresponda como en el CIN o en la demanda de mayor presupuesto. Pero también tengo que proteger y garantizar las condiciones para que haya la mayor cantidad de días de clase. Siempre entendí sus propuestas y las medidas de fuerza porque no han sido escuchadas y también sé que más allá de la cuestión salarial, también instalan distintos temas como la seguridad docente y la perspectiva de género, pero creo que no vamos a tener ningún problema porque saben que soy una persona de diálogo para ponernos de acuerdo, inclusive en temas en los que no coincidimos.

—¿Cuál va a ser el trabajo con la Escuela Normal Mixta?

—La escuela ha cambiado en los últimos años porque uno de los grandes logros de los últimos años de la gestión que integré y que dirigió exitosamente Nieto Quintas, fue otorgar la ciudadanía plena, una demanda histórica a través de la cual comenzaron a elegir a su propio rector, como también a participar de la elección del rector de la Universidad. Eso generó una independencia de la que todos estamos aprendiendo, pero el vínculo con la Universidad es inevitable e inclusive saludable porque es una institución que es parte de esta casa. Lo hablé con el rector electo de la escuela, Héctor Páez, que estaremos colaborando sin invadir los espacios institucionales, para recuperar el proyecto pedagógico que la ha convertido en formadora de líderes puntanos y la Universidad puede ayudar en cuestiones administrativas, pedagógicas y de trabajo con las facultades. Personalmente, me gustaría colaborar para hacer un polideportivo en el predio de la avenida Juan Gilberto Funes, es algo que me pondría muy contento.

—¿A quién considera su mentor en esta nueva etapa profesional?

—Al "Chango" Arias, que como un padre porque tuvo la valentíade confiar en mí como funcionario cuando solo tenía 23 años.

También agradezco la confianza de Nieto Quintas, porque sin su apoyo yo no estaría acá.

—¿Por qué considera que fue electo rector?

—Creo que hay una visión de Universidad nueva y que la gente quiere más y mejor política, algo que pudimos resumir durante la campaña con la representación de los tres sectores (docente, estudiantil y no docente), a través de una relación que viene de años. Se entendió que no fue una improvisación electoral, sino que es un proyecto que inició Nieto Quintas y al que ahora nosotros podemos sumarle otros logros de calidad. Considero que mi elección fue una sorpresa para muchos porque no tengo vida política partidaria, pero sí universitaria que es lo que pienso seguir haciendo.

— ¿En qué áreas hace falta redoblar los esfuerzos?

—El miércoles ingresa el presupuesto nacional donde figura nuestra Universidad y hay que ver con qué pauta inflacionaria aparece la educación superior, como también ver qué pronóstico hay de la inflación prevista para el año que viene porque puede haber un crecimiento de números en lo nominal, pero después los incrementos de precios terminan afectándolo. Hay que tener en cuenta que el presupuesto se va a tratar en medio de una elección presidencial, todo eso va a determinar cómo vamos a hacer nuestro propia proyección que nos permita tener tranquilidad para el 2020 y poder concretar todos los planes macroeconómicos, lo que incluye también a las facultades.

—¿Qué relación tiene con los decanos electos en las facultades?

—Además de recorrer la transición, nos conocemos porque todos han sido funcionarios de la gestión que finaliza. Entiendo que el Rectorado tiene que coordinar el crecimiento de las facultades, lo que va a permitir el desarrollo de la Universidad. No hay que centralizar demasiado sino al contrario, tiene que haber una descentralización, algo que las facultades deben devolver con un cumplimiento de rendiciones e independencia económica. Estoy muy esperanzado en que voy a trabajar mucho con los decanos porque realmente gestionar una universidad solo, es muy pesado, es algo que hay que hacer con las facultades.

—¿Ya decidió quiénes van a integrar su equipo de gestión?

—Sí, pero antes de anunciarlo primero voy a solicitar el aval al Consejo Superior para su aprobación, una instancia que va a ser el día siguiente a mi asunción. El equipo de trabajo va a estar integrado por gente que conoce y sabe de política universitaria, que van a hacer del Rectorado una tarea mucho más fácil.

—¿Va a mantener la misma estructura de secretarías?

—Va a haber muchos cambios, de creación en algunos casos y de supresión otras. El motivo es porque queremos comenzar con la creación de empresas de base tecnológicas, asociar la ciencia y la tecnología a la extensión universitaria y la vinculación para poder sacar a la Universidad a otros ámbitos. Vamos a centrarnos en un área de comunicación fuerte, lo mismo que para impulsar la educación a distancia necesitamos una Secretaría Académica y de Posgrado más robustas.

—¿Cómo afectó a la Universidad la polémica causa federal de los fondos nacionales recibidos durante 2014 y 2015?

—Es un tema que tuvo una utilización política y mediática para la época electoral. Tenemos la tranquilidad en esta gestión que finaliza, haber tramitado y agotado la vía administrativa por reclamos y denuncias internas, con la aprobación del Consejo Superior, la auditoría interna, la rendición de cuentas y de esos fondos a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Es una causa que a la Universidad no la afectó pero vamos a esperar a que se resuelva la situación en función de las denuncias locales sobre el tema, en donde ya hemos requerido y enviado la información con la tranquilidad de saber de que la Universidad rindió todo lo contratado, sin sobreprecios, ni inconvenientes legales y administrativos.

—¿Cómo será la relación de la Universidad con el gobierno provincial?

—Después de las elecciones en la Universidad y en la Provincia, nos retribuimos los llamados con el Gobernador por haber ganado los comicios. En función de esa comunicación me propuso reunirnos para conocernos, charlar y quedamos en aguardar a mi asunción y a la conformación de su gabinete para comenzar a trabajar en muchos temas en los que podemos realizar conjuntamente.

—¿Cómo continuará el proyecto de la nueva ciudad universitaria?

—Creo que no tenemos que caer en la trampa de si construimos en el actual campus o en el nuevo predio, sino tratar de hacer las dos cosas a la vez. Aunque es un problema de fondos y financiación, tenemos fuentes locales de presupuesto, pero también hay que salir a buscar el dinero en organismos provinciales, nacionales e internacionales, que nos pueden brindar una salida para la construcción del primer edificio en la nueva ciudad universitaria de la Autopista 25 de Mayo. Estaba prevista una edificación para un instituto de física aplicada pero con la crisis de fondos que tiene el Conicet, los fondos no vinieron. Hay una facultad, Psicología, que ha tomado la decisión de establecerse y que por su conformación no requiere instalaciones con laboratorios, por lo que podríamos priorizarlo dentro del plan de obras. Otro gran anhelo son las residencias universitarias, un tema que hablamos con el Gobernador y a quien le expliqué que es muy difícil que lo afrontemos nosotros solos y por eso le pedí ayuda.

—¿Cuál es el mensaje para la comunidad de la UNSL?

—Que voy a hacer los esfuerzos por ser la misma persona y aunque tendré un rol temporalmente distinto, seguiré siendo aquel que empezó en Villa Mercedes en 1997, que desde hace muchos años soy compañero de otros no docentes y que doy mis clases disfrutándolo. También tengo claro que este rol que me llega es no para lucirme, sino para servir.