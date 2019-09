Le dieron prisión preventiva al joven acusado por el femicidio de Cielo López

El joven de 28 años que había sido demorado junto a su padre por el femicidio de Laura "Cielo" López, la chica de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en la localidad neuquina de Plottier el pasado domingo, quedó como único detenido por el caso y este miércoles fue imputado y procesado con prisión preventiva.

Según indicaron fuentes judiciales, el fiscal Agustín García solicitó este miércoles a la jueza Ana Malvido que impute a Alfredo Emilio Escobar, de 28 años, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente calificado por criminis causa y por mediar violencia de género, y que se le dicten seis meses de prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento.

Escobar quedó demorado este martes junto a su padre, quien horas más tarde fue liberado, en su casa de Plottier, en donde los investigadores encontraron rastros de sangre humana y otros elementos que lo incriminan en el hecho, y por lo que se sospecha fue el lugar donde fue asesinada y descuartizada la joven.

Se supo de fuentes judiciales que gracias al entrecruzamiento de celulares de la víctima y del detenido, se obtuvo el dato que ambos se encontraron en esa casa, situada a unos 200 metros de la escuela a la que asistía la chica, a las 4 de la madrugada del viernes último, cuando se estima que ocurrió el femicidio.

El sospechoso fue llevado este martes demorado a la comisaría actuante junto a sus padres, ambos fueron liberados. Por el momento, las sospechas apuntan a que Escobar actuó solo, y en cuanto al móvil, el fiscal García dijo, en conferencia de prensa este miércoles, que hay una hipótesis, pero no la reveló.

Se pudo establecer que "Cielo" mantuvo varias comunicaciones con el imputado, se retiró unos veinte minutos antes de la finalización de su clase en el turno nocturno de la secundaria a la que asistía y fue a la casa de su padre, antes de encontrarse con el joven.

Partes del cuerpo desmembrado de la chica, las extremedidades y el cráneo, fueron encontradas el domingo en el río Limay, a la altura del paraje conocido como China Muerta, a unos 18 kilómetros del casco urbano de Plottier.

En cuanto a la causa de la muerte, el fiscal sostuvo que podrían haber sido los dos golpes, aunque por el momento no está confirmado: "No produce la muerte inmediata pero si la víctima no recibe atención, causa el deceso", explicó.

La familia comenzó a buscarla el viernes a la mañana y la denuncia recién fue tomada por la Policía el sábado al mediodía.

Por otro lado, y según publicó el portal LMNeuquén, hay cuatro demorados por los incidentes ocurridos este martes en Plottier, luego de que un grupo de vecinos saqueara y quemara una carnicería y le prendiera fuego a una camioneta y a un auto.

Los destrozos se produjeron tras la viralización a través de las redes sociales de rumores que vinculaban a un carnicero con los demorados por el femicidio de la joven.