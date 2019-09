El país del Sol Naciente recibe a la Copa del Mundo de Rugby

Japón 2019 tendrá 20 equipos divididos en 4 zonas. Argentina está en el Grupo C y debuta frente a Francia.

El mundo dejará de ser redondo y se volverá ovalado por varias semanas. Es que mañana inicia la Copa del Mundo de Rugby Japón 2019, que se extenderá hasta el sábado 2 de noviembre cuando se dispute la gran final.

El certamen tendrá a los 20 mejores seleccionados del mundo divididos en cuatro zonas de cinco equipos cada una. Los Pumas integrarán el Grupo C junto a Francia e Inglaterra —dos candidatos al título—, Estados Unidos y Tonga. El elenco dirigido por Mario Ledesma debutará el sábado en la madrugada argentina (4:15) frente a los galos en Tokio.

Como en cada cita mundialista, el gran candidato es Nueva Zelanda, vigente bicampeón. Hay varios equipos que se ilusionan con quitarle la corona por su presente: Inglaterra —rival de Argentina el 5 de octubre—, Gales, Irlanda y Sudáfrica. Un paso más atrás están Francia y Australia, pero siempre son protagonistas y pueden dar el golpe.

Los "All Blacks" ya ganaron la Copa Webb Ellis —así se denomina al trofeo— como locales en 1987 (organizado en forma conjunta con Australia) y en 2011; y también en Gales-Inglaterra 2015. Además fueron subcampeones de Sudáfrica en 1995, quizás el Mundial más emblemático de este deporte cuando el entonces presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, usó el torneo para unir al pueblo sudafricano tras el "Apartheid", en donde negros y blancos se enfrentaban continuamente.

Sudáfrica también fue campeón en 2007, cuando Francia, Gales y Escocia organizaron el certamen.

Por su parte, Australia ya fue campeón dos veces, ambos organizados en conjunto por Reino Unido, Irlanda y Francia en 1991 y 1999. Y siempre da un plus cada cuatro años. Pero un dato no menor es que los "Wallabies" han sido muy irregulares en las últimas temporadas.

El único equipo del hemisferio norte que pudo levantar el preciado trofeo fue Inglaterra en Australia 2003; y llega en alza a Japón. Ganó el Seis Naciones en 2016 y 2017, y parece haber encontrado solidez en los últimos tiempos.

Difícil, no imposible

El sorteo no fue benévolo con Los Pumas. Solo dos pasarán a cuartos de final y comparte la zona con dos potencias: Francia e Inglaterra. Los ingleses parecen estar un escalón por encima, por lo que el debut del sábado ante Francia será vital para las aspiraciones de Argentina de avanzar en el torneo. En la previa, Estados Unidos y Tonga no parecen ser rivales que presenten mayores dificultades para la "Albiceleste"; de todas maneras deberá tomar los recaudos pertinentes para no sufrir sobresaltos.

Los Pumas no llegan a Japón de la mejor manera. Al contrario, acumulan la peor racha de derrotas consecutivas (9) en su espalda. El último triunfo fue el 15 de septiembre de 2018 ante Australia como visitante. Por contrapartida, en las recientes Copas del Mundo nunca desentonaron. Es más: clasificaron a cuartos de final en cuatro de las últimas cinco ediciones. Y en 2007 y 2015 llegaron a semifinales. Sumado a eso, la creación de la franquicia Jaguares que participa en el Súper Rugby permitió en los últimos años que el equipo juegue mucho tiempo junto y se conozca a la perfección, por lo que hay argumentos como para ilusionarse.

A muchos, este certamen les traerá a la memoria el Mundial de fútbol Corea-Japón 2002. Poner el despertador, levantarse a la madrugada y enfundarse de celeste y blanco para alentar a la distancia.