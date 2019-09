Invitan a una docente puntana a disertar en Costa Rica

La directora de la Escuela Pública Autogestionada (EPA) “Carlos Juan Rodríguez”, María Virginia Catalán, fue invitada por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) a dar una charla dentro de uno de los posgrados que dicta esa institución para que cuente la experiencia que le tocó transitar al frente de la escuela autogestionada puntana. Catalán contó además que “esta invitación me llegó después de recibir otra del mismo país, pero de los organizadores de las charlas TEDx que se enteraron de nuestro trabajo al frente de nuestra escuela y no sé cómo, pero me pidieron que fuera a contar nuestra experiencia”, reveló.

La próxima presentación de Catalán será el sábado en la sede de la universidad, en San José de Costa Rica, donde contará sus experiencias dentro de una jornada de visibilización de la Maestría en Informática aplicada a Educación. “Será una conferencia titulada 'Deconstruir una educación posible' y después un taller sobre el valor relativo de la evaluación en el proceso educativo. Porque nuestra mirada es que la evaluación es una parte más dentro de la enseñanza y el aprendizaje que no debería estar tan valorada. Ambas actividades están basadas en la experiencia que tenemos en nuestra escuela”, remarcó la docente.

Entre las metas que se fijó Catalán junto al cuerpo docente cuando llegó a esa escuela fue alcanzar cero repitencia, cero materias previas, cero violencia escolar y cero deserción: “Y aunque hace doce años cuando llegamos eso parecía una utopía, realmente lo conseguimos y hoy es una realidad. Desde 2011 de los 1.500 alumnos que hoy tenemos, ninguno es repitente, nadie tiene materias previas y la convivencia que alcanzamos es muy buena”, valoró.

La directora que ya suma 20 años de experiencia, destacó que “nunca fue nuestra idea publicar ni contar nuestro trabajo; nosotros lo hacemos solo para los chicos. Pero se ve que el proyecto viajó de boca en boca, que muchos chicos pedían venir a estudiar a nuestra escuela y se ve que tuvimos la suerte de que llegara hasta una persona de Costa Rica”.

Catalán contó que “los organizadores de las charlas TEDx se contactaron conmigo y me dijeron si yo estaba dispuesta a contar lo que estaba pasando con nuestra escuela que es un fenómeno social muy intenso porque las familias eligen traer sus hijos a esta escuela, se comprometen con nosotros y los propios chicos quieren estar acá. Logramos un sentido de pertenencia sin ninguna obligación”, manifestó.

La docente se define como una persona a la que le gusta más hacer que hablar, “pero me vi en la obligación de tener que hacerlo porque estaba en juego todo el proyecto y el trabajo de los profesores que están todo el tiempo dispuestos para que los chicos encuentren qué les gusta hacer: radio, deportes, inglés, televisión, artes. Porque todos tenemos las capacidades innatas, simplemente tenemos distintos medios para desarrollar una u otra”.

En junio dio la charla dentro del ciclo TEDx Pura Vida, derivado de un saludo que comparten en Costa Rica. “Pensé que en algún momento iban a desistir porque yo pensaba que no tenía algo tan espectacular, ni innovador para contar. Lo que sí logramos fue el vínculo, el respeto y valorar al otro como persona. Lo que hacemos es darles el derecho de acceder al conocimiento, que es universal, pero no desde la obligación. Sin embargo ellos consideraron que sí había mucho para decir”, subrayó.