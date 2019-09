Todo listo para que la UNViMe elija por primera vez a sus autoridades

Solo falta un día para que la comunidad de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) elija por primera vez a sus autoridades. Ante algunas irregularidades que había señalado el sector opositor, integrantes de la Comisión de puesta en marcha, aquella que décadas atrás impulsó la creación de la alta casa de estudios, se reunió con el rector organizador David Rivarola, quien les aseguró que el acto eleccionario transcurrirá con total normalidad y sin sobresaltos.

El encuentro fue el viernes y anteayer la Junta Electoral les otorgó una copia certificada de los padrones definitivos del alumnado y los no docentes.

"Nos hemos designado custodios de la UNViMe y no podíamos estar ajenos ante esta elección por eso nos constituimos para que nos garanticen, legitimen y den las garantías para que se realice con paz, tranquilidad y respeto. Estamos priorizando que los claustros universitarios elijan mediante su voto a las autoridades. El pueblo villamercedino necesita que esto ocurra de una vez por todas, después de tantos años, porque si no corremos el riesgo de perder la universidad", señaló Nadia Torres, una de las miembros del grupo.

Los comicios se extenderán entre las 9:30 y las 19:30. Los no docentes emitirán el sufragio en el edificio del Rectorado, sobre Las Heras 383; mientras que los profesores y alumnos lo harán en las dependencias ubicadas en Balcarce y España, en la Escuela Normal en General Paz y Rafael Cortez, y en Almirante Brown 251, que es la sede que la institución posee en Justo Daract.

Una de las preocupaciones de la comisión era qué pasaría con las urnas una vez finalizada la votación, pero la Junta aclaró que participará la Policía Federal. "Queríamos saber en qué lugares las iban a dejar en custodia, nos confirmaron que estarán en Marconi 133", aclaró Miguel Peirone, otro de los integrantes.

La UNViMe lleva cerca de una década sin poder tener sus órganos de cogobierno y autoridades elegidas por la comunidad. Por eso, los miembros de la comisión resaltaron la actual etapa de normalización. "En el fondo estamos contentos de que salga bien este acto eleccionario, somos veedores, nada más, no tenemos ninguna autoridad. La única autoridad es la historia porque cuando Villa Mercedes se movilizó para tener su universidad nosotros nos interesamos. Hace 10 años vino el vicepresidente (Amado) Boudou y puso en funciones a la señora Gladys Ciuffo y no ha sido nunca un proceso transparente. Ella debió hacerlo en 3 años y no podemos estar los villamercedinos dependiendo del gobierno de turno o de un decreto presidencial. Lo que realmente queremos es que se normalice, se democratice, que sea una casa de altos estudios ejemplar", enfatizó Mario Guidi.

Torres, Peirone, Guidi y Silvia Ávila, otra de las representantes de la Comisión de puesta en marcha, confirmaron que mañana recorrerán los distintos espacios donde vota la comunidad universitaria para garantizar que todo transcurra con "tranquilidad".

"Nos hubiese gustado que se presentasen más listas y que el rector elegido por los votos de los claustros fuera villamercedino, pero sé que son solo dos. Que gane el que tenga que ganar. Nosotros festejaremos que la universidad esté normalizada. Que los claustros decidan el destino de la universidad", manifestó Torres.