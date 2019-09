Detuvieron al agresor de la locutora de San Juan

Este miércoles el juez, Matías Parrón, ordenó la detención de Rodolfo Ridao, acusado de agredir a la locutora Claudia Vázquez en San Juan. Al hombre le iniciaron una causa por violencia de género y laboral.

Este martes, mientras Vázquez emitía su programa, “Mañanas Bohemias”, fue atacada por Ridao, el dueño de la emisora, que la insultó y la agredió físicamente. Según relató la mujer, en ese momento estaba transmitiendo música, cuando su jefe entró y en un ataque de ira comenzó a gritarle para que se fuera.

Ridao es el dueño de Radio de Clásicos y Radio Bohemia, la emisora en la que agredió verbalmente al aire a la locutora, dijo que la mujer es "una persona muy violenta" que "saca de las casillas a cualquiera".

El empresario dio su versión de los hechos a través de un audio en el que aseguró que en la grabación que trascendió públicamente no aparece "toda la primera parte, donde yo le expreso que no iba a poder seguir trabajando".

"Ahí empieza a insultar a sus compañeros, como es costumbre. A decir que ella era la mejor de la radio y que los demás no servían para nada", afirmó.

Ridao, sobre quien se dictó una orden de detención, dijo que él "estaba muy nervioso" y reconoció que al aire dijo "cosas tremendas, de las que me arrepiento".

El empresario consideró que Vázquez había "preparado la actitud" la situación: "Ella se dirigió a la consola. Yo no me di cuenta porque no estaba pensando en eso. Levantó el micrófono para sacarme al aire cuando yo estaba muy nervioso y, además, me grabó en un celular. Ahí solo aparece la parte que me compromete a mí", afirmó.

"Yo jamás he tenido un acto de violencia en mi radio. Todos los que trabajan acá son mi familia. Ninguno la soportaba", señaló en el audio, cuya transcripción publica en su portal el Diario de Cuyo.

Luego contó que cuando llegó la policía, "vieron que estaba perfectamente bien, nerviosa al que igual que yo".

Afirmó además que más tarde la locutora "mostró rasguños en su pecho que horas antes no tenía, ni se los había mostrado a la policía cuando vino a la radio".

"Qué raro que después ella sale con un rasguño en un video. Es una mentira, una calumnia, una farsa, una manera muy sucia de adulterar pruebas. Además, es algo muy infantil porque es una cosa muy fácil de comprobar que yo no le toqué ni un pelo", continuó en su descargo.