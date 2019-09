Luna Prieri sueña con ser "Leoncita"

La volante por izquierda del Seleccionado de Hockey Sub 18 se lució y recibió el máximo galardón.

Luna Prieri tiene 16 años y juega al hockey desde los 3. En menos de una década obtuvo logros que la despegan del resto. Entre ellos, fue elegida la mejor jugadora del Campeonato Ascenso en Salta. “Lo que más quiero es llegar a Las Leoncitas, vivir en Buenos Aires y estudiar psicología”, dice con gracia, distraída por las corridas de sus perros, las mascotas “Alcanfor” y “Congo”. Todavía le quedan dos años para terminar en la Escuela Modelo.

Este fin de semana, el Seleccionado de Hockey Sub 18 ganó dos de cuatro partidos y quedó sexto, pero la gran noticia fue la distinción de Prieri.

“Nos tiene acostumbrados a estas devoluciones de los contrarios, porque a ese premio lo votan los DT de todos los equipos”, explica María Luján Morales, jefa de equipo del Sub 18, que viajó con la comitiva. Luján conoce a Luna desde la Sub 12 y fue su DT en la Sub 14 y 16. “Siempre tuvo la misma magia, como persona y jugadora”.

“Me preparé bastante pero jamás me lo esperé, me sorprendí; creo que jugué como siempre, no hice magia”, aclara Luna con ternura, la volante por izquierda que hizo dos goles en este torneo, y que pasa el tiempo en su casa tocando en la guitarra temas de Abel Pintos y Carla Morrison.

“Es una jugadora picante, habilidosa y muy rápida”, precisa Aldo Ayala, DT de la Selección provincial y del equipo Los Caldenes, cuyo sistema de juego es muy dinámico y las benefició porque son veloces y con consistencia de pases muy técnicos. “El premio quedó para una jugadora de San Luis, lo que es importantísimo”, festeja contento el entrenador.

Aunque “Lucha” Aymar pisa fuerte en el corazón de la joven, es Ayala el ídolo de Luna. “Me ayudó mucho, sabe todo, es un genio. Con Aldo pasé a otro ambiente y aprendí bastante”, resalta la joven del coach mercedino, que incluso era fuente de consulta del DT de las Leonas, “Cachito” Vigil.

Sostenida por el cariño de sus padres, Diego y Marisa (también entrenadores calificados), Luna comenzó a los 3 años en Rodeo Hockey Club, cuando veía jugar a sus hermanas (Malena de 21 años y Josefina la “Noni” de 19). Con el tiempo, esta disciplina la conquistó, ya que hizo gimnasia artística, tenis y natación, pero se quedó con la bocha y el stick.

Tiene potencial y largo camino. Es cuestión de paciencia para que más logros lleguen a su vida.