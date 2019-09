Parientes de un anciano asesinado piden ser parte en la investigación

Días atrás el juez Jorge Pinto se los negó, por no ser ascendientes, descendientes o la pareja de la víctima.

En tres años y ocho meses, no ha habido novedades que a los familiares de Jesús Oviedo, un vecino del paraje Los Lobos asesinado a mediados de enero de 2016, les hagan pensar que pronto el crimen se esclarecerá. De hecho, poco saben de la causa que está en manos del juez Jorge Pinto, del Juzgado Multifueros de Santa Rosa del Conlara, contó el abogado Santiago Calderón Salomón, que representa a un hermano y a sobrinos de la víctima de 74 años. Días atrás, el letrado solicitó que les permitan ser parte en el expediente, pero el magistrado se los negó, con el argumento de que no son herederos forzosos, es decir, padres, hijos o la pareja de la víctima.

El cuerpo de Oviedo fue hallado el 20 de enero de 2016 a la tarde. Estaba a unos 100 metros de su propiedad, de una extensión de 10 hectáreas. Vivía solo y se dedicaba a la cría de vacas, chivos y gallinas, algunos de los cuales vendía. A pesar de que residía solo, era habitualmente visitado por sus familiares.

El día anterior, es decir, el martes, Oviedo le mandó un mensaje a una sobrina que vive en el pueblo y le dio un recado: le dijo que cuando fuera al campo le llevara tortitas para desayunar el miércoles. La sobrina cumplió, pero cuando llegó, después de las 7 de la mañana, su tío no estaba.

En la casa había dos vasos. Eso dio la pauta de que al menos una persona más había estado allí antes, y que habían compartido alguna bebida. La sobrina no se inquietó en un primer momento: creyó que su tío había salido temprano a recorrer el campo, algo que era habitual.

Como el anciano no volvía y la mañana avanzaba, hizo el almuerzo, puso la mesa y lo esperó para almorzar. Se hicieron las dos de la tarde y Oviedo no llegaba. Entonces, la mujer empezó a escribirles a otros parientes, para saber si tenían alguna novedad.

Ante ese panorama, la sobrina recurrió a dos familias vecinas del paraje y les pidió que la ayudaran a buscar al anciano. Uno de los vecinos, muy amigo de Oviedo, llevó a su perro. El animal iba y volvía a donde estaba su dueño, como queriendo indicar algo. Siguiendo a la mascota llegaron al cuerpo, que estaba boca abajo en un pajonal.

Un cinto le apretaba el cuello. Tenía heridas en las manos y los brazos, signos de que trató de defenderse de un atacante que pudo haber tenido un arma blanca. Según determinaron en la autopsia realizada en Villa Mercedes, murió por una asfixia.

Un caso particular

“El problema cabal de la situación es que no se puede ingresar al expediente –le explicó Calderón Salomón a El Diario–. La familia no sabe en qué condiciones está. El juez Pinto les ha dicho que va todo bien, pero no tienen otra información”.

“Al único hermano de sangre de Jesús no lo han dejado participar en el curso de la investigación, y se le niega la oportunidad de aportar datos, pruebas o controlar que se lleven a cabo”, continuó.

Lo mismo ocurre con sus sobrinos, hijos de un hermano de Oviedo que ha fallecido, “quienes también necesitan saber la verdad y sienten gran angustia”, expresó.

Los allegados presentaron un poder, hecho ante un escribano público, y el juez les negó la participación, “amparándose en el espíritu de la ley, más específicamente en el Código de Procedimiento Criminal, un poco vetusto y contrario a Códigos de Procedimiento de otras provincias, que han avanzado en esta materia y permiten la participación de todos los herederos, forzosos y no forzosos, inclusive algunos de ellos hasta el cuarto grado de consanguinidad”, dijo. Oviedo era soltero y no tenía hijos y sus padres tampoco viven, indicó el abogado.

Para el letrado, este es un caso especial, en el que se investiga un delito de orden público y el bien afectado es nada más y nada menos que la vida, por lo que “debería considerarse la participación de su hermano y sus sobrinos. Son los únicos familiares directos vivos. La Justicia debería dar interpretación a cada caso en particular y también ampliar la participación a partir de la reforma del Código Procesal Penal local, la cual urge, más teniendo en cuenta estos casos”, consideró.