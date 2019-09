El total de la deuda de san luis es 0 (cero)

El informe es contundente. Lo publica Perfil. Dice, por ejemplo: “…Córdoba: pese a ser una de las provincias más ricas del país y haberse beneficiado por la buena cosecha de este año, presenta de-sequilibrios. Es la segunda con mayor porcentaje de su deuda nominada en dólares (95%). Si bien se coloca por debajo de Santa Fe (97%), hay un factor que las distingue: en Córdoba el peso de la deuda en comparación con los ingresos corrientes casi cuadriplica lo que sucede en Santa Fe…”. “…La provincia emitió un bono en dólares, aprovechando las condiciones favorables de 2016-2017. Y el vencimiento es en 2021. En un contexto de mercado abierto, no hay problema, porque se puede emitir deuda para pagar ese bono. Pero en un contexto como el actual, de mercado cerrado, pagar esa deuda implicaría el 20% de los recursos tributarios…”.

Por su parte Infobae publica “el mapa del terror financiero”: “… la deuda bonaerense en moneda extranjera, por títulos públicos y préstamos de organismos, asciende a unos USD 9.822 millones. Le siguen Córdoba (USD 2.594 millones), la Ciudad de Buenos Aires (USD 1.663 millones), Neuquén (USD 1.024 millones), Chubut (USD 832 millones), Entre Ríos (USD 739 millones), Mendoza (USD 736 millones) y Santa Fe (USD 645 millones)”.

Todos los ciudadanos de San Luis saben con mucha precisión cuál es la deuda de la provincia en pesos y en dólares, y en cualquier otra moneda que se quiera considerar. Sí, efectivamente es 0 (cero). No existe. La administración que rige los destinos de la provincia no se permite contraer deudas. Ni ahora, ni antes, ni en los próximos cuatro años. Sabe el perjuicio que ocasiona arriesgar fondos de la provincia en el pago de intereses, comisiones, y otros desembolsos que estos empréstitos traen aparejados. Y lo sabe la oposición política local, que no acepta reconocer esta diferencia con otros gobiernos provinciales que, como queda demostrado, han puesto en serio riesgo el patrimonio de cada jurisdicción. Y queda claro que, sin dudas ni reparos, la Nación le debe a la provincia por lo menos 20 mil millones de pesos.

Lo interesante es que esta conducta no ha sido obstáculo para que San Luis progrese y lleve adelante múltiples proyectos y programas de mejora en todas las áreas. Por el contrario, no endeudarse lejos de retrasar la obra pública sostenida con fondos provinciales, la promueve. Permite planificar, ejecutar y cumplir. En tiempo y forma. Con seriedad y con transparencia. Para buscar un buen ejemplo cabe referirse a la educación. Donde de los recursos que se invierten en esa área el 73,1% los aporta la provincia, el 22,9% son recursos coparticipables y solo el 4% son transferencias de Nación, este último porcentaje es de los más bajos del país. Y la política pública no se detiene. Este último jueves se inauguró una nueva escuela generativa, y la pionera

Corazón Victoria cumplió tres años de vida el viernes. Y son muchos los proyectos en este sentido y en muchas otras áreas. Sin deuda. Sin someterse al brutal descarrilamiento del tipo de cambio. Con seriedad, con honestidad, con transparencia.

Y como tantos otros procedimientos serios que sostiene la administración provincial hay que explicarlos una y otra vez. Hay que defenderlos. Hay que insistir sobre sus bondades. Y hay que atender los reclamos de una oposición que, carente de otros fundamentos, apela a observaciones francamente discutibles. El último reclamo que se escucha es que en defensa de la presentación de la cuenta de inversión 2018, el gobierno apela a la ley. ¿A qué otra cosa deben apelar quienes pretenden actuar con legalidad? Como corresponde. Respetar la Constitución y las leyes. Se escuchó a diputados provinciales de la oposición lamentar que “el gobierno se apoya en una ley”. Es difícil de explicar y de comentar. Ojalá todos los gobiernos de la Argentina, de cualquier jurisdicción y de cualquier signo político, se apoyaran en la ley. Muy distinta sería la historia.