Piden que unifiquen el sentido de circulación de la calle Sallorenzo

Desde hace un par de años, la calle Sallorenzo, en el tramo desde Betbeder hasta España, se fue convirtiendo en uno de los accesos más transitados y peligrosos de la zona oeste, por los diferentes cruces y el poco espacio que tiene la calle para ser de doble mano. Cansados de presenciar accidentes y de tener que subir sus vehículos a la vereda para que no se los choquen ni les rompan los espejos, los habitantes de esa peligrosa arteria piden que cambien el sentido de circulación y que se tomen más medidas de seguridad. Del Concejo Deliberante comentaron que hace un año le presentaron esa propuesta al Municipio, con el fin de evitar el caos y los accidentes graves; sin embargo, todavía no tuvieron respuestas.

“Es un peligro a cualquier hora. Si bien es un acceso que comunica con el puente (Monseñor Miranda), la verdad es que esta calle es muy angosta y no puede ser doble mano”, manifestó René Barzola, una vecina, quien además destacó la imprudencia de los automovilistas. “Se piensan que están en la ruta, pasan muy rápido y a veces para esquivar un auto estacionado aceleran más para ganarle al que viene de frente. No toman conciencia de que hay casas, animales y niños, espero que no pase ninguna desgracia”, lamentó.

La Sallorenzo une los barrios Altos del Oeste, 828, Pablo Díaz, Ate I, entre otros, con el San Antonio, La Ribera y el Parque La Pedrera. Sobre esa arteria, además, hay un salón de eventos y un boliche. Algunos vecinos cuentan que los fines de semana son los días que más movimiento hay, desde la madrugada hasta la noche. “En la semana también pasan muchos autos para el lado del puente, pero cuando salen de bailar utilizan la calle para correr picadas. Es tierra de nadie, ya perdí la cuenta de la cantidad de accidentes que hubo por ese motivo”, expresó Nancy Palma, otra habitante.

Para solicitar el cambio de circulación, los vecinos presentaron varios reclamos en el Concejo Deliberante y también en la Municipalidad. El concejal Luis Álvarez Moya, del bloque Mercedinos por el Cambio, comentó que hace un año se reunieron con los vecinos y presentaron el proyecto solicitando el cambio de circulación, que luego enviaron a la Comisión de Transporte del Municipio, y nunca tuvieron una respuesta. “Hoy (por ayer) presentamos un pedido para que se le dé una resolución a esa propuesta, con el fin de que la calle Sallorenzo pase a ser de una sola mano, de norte a sur, y así evitar accidentes de tránsito y amontonamientos de vehículos, ya que esa vía es muy angosta y siempre va a haber inconvenientes”, explicó el edil, quien expresó el deseo de que la Comuna le dé una respuesta lo antes posible.

Para Roberto Gómez, otro habitante de la zona, que la calle sea de una sola mano sería un gran impulso para hacer más seguro el tránsito. “Al principio va a costar acostumbrarse, pero es la única manera de que podamos frenar esta imprudencia, que cada vez es más grave, y podamos estar tranquilos”, aseguró el hombre, que a su vez solicitó que haya más medidas de seguridad. “Con solo cambiar el sentido de la calle no alcanza, habría que poner semáforos y reductores de velocidad, para que también se pueda ceder el paso a los que entran por las calles que cortan”, remarcó.