El Gobernador convocó al Consejo Económico Social de la provincia

Dijo que San Luis no es ajena a la situación social y económica del país, y que aunque ya implementó medidas de lucha contra la pobreza, la crisis se agrava día a día y las medidas deben profundizarse.

Durante la inauguración de una obra de refacción en una escuela generativa, el gobernador Alberto Rodríguez Saá manifestó su preocupación por la situación económica que atraviesa el país, y de la que San Luis no está al margen: “Vamos a caminar, ver si es necesario en San Luis, declarar la emergencia alimentaria y qué medidas vamos a tomar para que todos, solidariamente, participemos. Para que nadie en San Luis padezca este flagelo y ningún chico se vaya a dormir a la noche con la panza vacía”, expresó el mandatario que adelantó que ya convocó al Consejo Económico Social de la provincia.

“En las familias argentinas no solo aparece el fantasma de la desocupación que es terrible, junto a eso, nosotros venimos alertando otro problema que viene con la desocupación, la pobreza o la indigencia, que es el problema del que está hablando la Argentina hoy, lo más doloroso que nos puede pasar y desgarrante, nos destroza el corazón, es que sabemos que existe la posibilidad que un chico, un adolescente se vaya a dormir con la panza vacía. Eso produce dolor, porque te duele la panza y no podes dormir. Y esto no nos puede pasar y tenemos que ser inmensamente solidarios”

A raíz de esta situación, dijo que Gobernador que está al tanto de que organizaciones sociales, sindicatos, la iglesia católica argentina y otros cultos ya están pidiendo desesperadamente que se declare una emergencia alimentaria para que ninguna familia falte lo mínimo de alimento. “Al respecto nosotros hemos tomado medidas y seguimos tomando, pero como la situación se agrava las medidas se deben ir profundizando”.

Ante esa situación dijo que ya convocó al Consejo Económico Social de la Provincia que lo integran los ministros, el Poder Ejecutivo, organizaciones de trabajadores, empresariales, comerciantes, hoteleros, entre otros.

Finalmente, pidió a las autoridades de la Educación a participar y que estén representados de alguna manera en el Consejo Económico Social “porque en la escuela se ve el problema, en la escuela se puede saber también que existe el problema en alguna familia y también podemos ser solidarios y acercarnos”, concluyó.

Fuente: ANSL