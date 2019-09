Fuerte reclamo a Macri para que declare la emergencia alimentaria

En medio de una jornada nacional de protesta, movimientos sociales volvieron a reclamar al gobierno nacional que declare la emergencia alimentaria, por los efectos de la crisis económica y la última devaluación. Pero no están solos en el pedido, que creció en las últimas horas: gremios, empresarios, la Iglesia y la oposición también exigieron al presidente Mauricio Macri que declare esa emergencia.

Ayer desde temprano, integrantes de movimientos sociales llevaron adelante una jornada de protestas en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, las medidas incluyeron una movilización hasta el Congreso Nacional y un acampe con ollas populares en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano. La Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, FOL y el Polo Obrero, entre otras organizaciones, ocuparon la zona, a la espera de ser recibidos por la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley.

Por la tarde, instalaron carpas y anunciaron que la protesta continuaría hasta hoy. Fuentes de la Policía de la Ciudad dijeron que no desalojarían el acampe "debido a que hay menores en el lugar".

Al mediodía, en el Congreso, se realizó una jornada de debate organizada por diputados opositores, quienes recibieron a dirigentes de los movimientos sociales.

Allí los legisladores le reclamaron al Gobierno que declare por decreto la emergencia alimentaria y advirtieron que en caso contrario convocarán para la semana que viene a una sesión especial para intentar aprobar un proyecto de ley en ese sentido.

Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, aseguró: "Venimos planteando hace tres años que la situación se viene agravando, que es necesario resolver el problema del hambre, y la verdad es que con la disparada del dólar y el aumento de los precios, ya es impostergable".

El Gobierno resiste la idea, y acusa a sectores de la oposición de fogonear la declaración con fines electorales. El titular del interbloque de diputados nacionales del oficialismo, Mario Negri, consideró que en la actual coyuntura "hay una asistencia social suficiente a lo largo y a lo ancho del país para pensar en emergencia alimentaria", y subrayó: "El Gobierno ha puesto todo, y está poniendo todo". Fue durante una rueda de prensa tras un encuentro de Macri con diputados de Juntos por el Cambio.

Los ministros de Desarrollo Social de ocho provincias peronistas reclamaron al Gobierno, de forma conjunta y a tono con el pedido que presentaron sus diputados nacionales, que declare "la Ley de Emergencia Alimentaria Nacional". El pedido fue acordado en una reunión que se hizo en la Casa de Gobierno de San Juan, encabezada por el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, con la participación de los ministros de Desarrollo Social de Tucumán, Chaco, La Rioja, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

El fin de semana la Comisión Episcopal de Pastoral Social solicitó al Gobierno que declare "en forma urgente" la emergencia alimentaria y nutricional, ante el "severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica". Advirtió que la ayuda oficial no es suficiente "para paliar las deficiencias de este tiempo".

Los obispos señalaron que "es urgente implementar una Canasta Básica de Primera Infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, y los cuidados de calidad de niñas y niños".

Esa canasta debería incluir "medicamentos, vitaminas, leche líquida y en polvo fortificada, y otros productos lácteos, carnes, pescados, frutas, verduras, huevos, legumbres, otros nutrientes y pañales, entre otros productos esenciales", reclamó la Pastoral Social.