Fabiana Cantilo en San Luis: su curiosa personalidad fue la estrella de la noche

La curiosa simpatía de Fabiana Cantilo hacen parecer que sus quejas no son tales. Apenas empezado el recital acústico que el viernes a la noche dio en "Zona azul", la cantante se mostró molesta por la luz del escenario, por una puerta abierta que permitía el ingreso de un frío estremecedor y por la cantidad de celulares que la filmaban en la primera fila.

De todos modos, no fue una pose de diva la que envolvió los reclamos de la cantante sino más bien la necesidad de algo mejor para la noche de regreso a San Luis. "O me cerras la puerta o no canto una mierda", dijo más graciosa que enojada ante la risa del auditorio.

Acompañada por la excelente Marian Pellegrino, Fabiana versionó temas de diversos géneros y épocas con la desprolijidad propia de quien sabe que a su público le alcanza con su sola presencia, más si la ausencia se prolongó durante años.

Otro aspecto que motorizó el desorientado destino del concierto fue, quizá, la costumbre de Fabiana de no hacer prueba de sonido. "Las odio", dijo como si hubiera hecho falta.

A cambio, le regaló al público una suerte de ensayo de dos temas con afinación en vivo y ambiente preparatorio. "Eiti Leda", el clásico de Serú Giran, y "Meteoritos" fueron la introducción con el aviso de Fabiana: "Lo que pasó hasta ahora, no pasó".

Dispersa, con olvidos en las letras, pero siempre con un carisma que superó esos inconvenientes, Fabiana dirigió el recital con sus armas, que sos sus canciones y sus interpretaciones. Eso bastó para que la hora y media de show fuera festejada por los puntanos.

El acústico fue concebido como una meza de rock, tango y folclore, los tres géneros que marcaron, con distintos niveles, la carrera de la cantante. En el primer plano pasaron algunos temas de sus discos ("Una tregua", "Amor equivocado", "Un pasaje hasta ahí", "Ya fue" y "Tiro de gracia", el adelanto de su próximo álbum) y otros de sus influencias, como "Zona de promesas" y "Canción de Alicia en el país".

Allí también se destacó la transformación de un bombo leguero en batería electrónica, gracias a una panderera envuelta en una bolsa, para "Across the universe".

El folclore estuvo representado por "Me voy quedando", la zamba de "Cuchi" Leguizamón, y "Juana Arzuduy", interpretado con una fuerza rockera de dos guitarras.

Para el final, el segmento tanguero encontró a Cantilo con un sombrero de estilo y la interpretación segura de dos clásicos: "Cambalache" y "Balada para un loco"