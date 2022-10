Fabiana Cantilo se presenta en el "Mauricio López"

Yo me subo a este tren. La cantante creadora del rock nacional junto a Fito Páez, Charly García y Alberto Spinetta regresa a la provincia con el mismo formato, stand up y éxitos musicales. Foto: Internet

Un cable roto, un instrumento mal calibrado o los desperfectos típicos de un concierto llevaron a la mujer que camina entre meteoritos y que hace a las momias bailar a que fugara sus shows hacia el stand up. Entre hitazos, las historias del resplandor de una mente con recuerdos.

Esta noche, la inspiradora de varios temas del disco “El amor después del amor”, llega a San Luis en formato de trío con Cay Gutiérrez en los teclados y Dario Casciaro, en la guitarra.

El show, que comenzará a las 22, será en el auditorio "Mauricio López". El espacio es ideal para los sonidos que propone. Como adelantó la cantante, sus shows los hace en frecuencia de 430 Hz, diez menos de la estandarizada; algo que implementó luego de conversar con Patricia Sosa y que se relaciona a las proporciones encontradas en la fisiología del ser humano y en la frecuencia natural del universo.

“Yo no tengo tantos temas conocidos”, dijo humildemente Fabiana Cantilo en una entrevista con El Diario de la República. Así introduce la artista a su decisión de incorporar covers de grandes del rock nacional, y de su vida, como Fito Páez y Charly García. Además, en el repertorio también habrá temas de folclore y de tango. Sin embargo, al recorrer la carrera musical hay, al menos, una docena de éxitos que, por supuesto, estarán presentes esta noche.

Para agendar

Hoy a las 22

Lugar: Auditorio "Mauricio López"

Entrada: 3.000 pesos

La idea de fusionar música con stand up nació hace algunos años, incluso, ya vino con esa modalidad de espectáculo a la provincia en septiembre de 2019. “Muchas veces en los tours hay problemas de sonido, se rompen los cables y en vez de parar, me puse a hablar y descubrí que soy muy graciosa. Entonces, ahora charlo, les cuento las cosas que me pasan, ridiculeces de todos los días y les comparto como me siento. En seguida se relaja el ambiente cuando hago eso”, explicó.

Lo que más disfruta Fabiana de sus giras por el interior es el contacto con la naturaleza. “Las grandes ciudades son una mierda”, dijo con la soltura que la caracteriza y que, pese a las dificultades que le ha generado en su carrera, es también la que la lleva a ser una referente del rock nacional.

“Hice mucho lío, siempre fui muy quilombera entonces los productores se asustaron porque yo hago lo que quiero. Se asustaron de mí porque soy mujer”, remarcó.

Hoy, alejada —según sus propias palabras— del mundo del sexo y las drogas, mantiene en su vida la tercera pata de la famosa frase: el rock. Uno de voz suave, pero de emociones intensas.

Redacción/MGE