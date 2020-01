Siete equipos tras el sueño del Federal

El Regional Amateur comenzará en febrero y el certamen tendrá siete equipos de San Luis, dos de ellos debutantes, pero todos con la misma ilusión: llegar bien lejos en esta excursión "afista".



Villa de la Quebrada, Defensores de Potrero de los Funes, Jorge Newbery, Alianza Futbolística, San José, Atlético Concarán y Sarmiento de Tilisarao serán los representantes del fútbol provincial.



Todos tienen experiencia, menos dos. Defensores de Potrero y San José de Villa Mercedes tendrán su primera vez.



La empresa no será fácil, pero ¿quién le quita la ilusión a los jugadores e hinchas? La expectativa es muy grande. El esfuerzo de poder ser parte de un campeonato nacional es complicado, pero estos equipos se animaron al desafío. Y redoblan la apuesta. Todos coinciden en algo: entran en el torneo para ser protagonistas. Desean llegar bien lejos.



Es bueno que se abra esta puerta, no solo para las instituciones, sino también para los jugadores, ya que hay mucha materia prima, que no tiene lugar en Juventud o Estudiantes; y este Regional Amateur es una buena vidriera, para que se puedan mostrar y en un futuro cercano pegar un salto de calidad.



Faltan dos semanas para el comienzo, pero en San Luis, Villa Mercedes, Potrero de los Funes, Villa de la Quebrada, Concarán y Tilisarao, comenzaron a deshojar la margarita.