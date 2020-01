Rugby: Nerea arranca el 2020 dirigiendo en Viña del Mar

A Nerea Livoni la espera Viña del Mar, el próximo viernes, sábado y domingo. Lejos de ir a disfrutar de las playas chilenas, la réferi puntana irá a dirigir un tradicional torneo de rugby que incluye equipos masculinos A y B, +35 años y, por primera vez, planteles femeninos. El “Seven Internacional The Mackay School” se realiza en el colegio que le da nombre a la competencia e incluye a clubes de Chile y otros países que viajan con equipos de todas las categorías en competencia. Nerea es la única argentina entre las mujeres que impartirán justicia el 17, 18 y 19 de enero. “Entre los internacionales hay un brasileño, un uruguayo, dos franceses, un colombiano y el resto son réferis de Chile”, adelantó Livoni. Y detalló que deberá arbitrar partidos masculinos y femeninos.

Después de cerrar el año pasado en Dubai, donde fue invitada para dirigir en un seven paralelo, en el mismo complejo y los mismos días (5, 6 y 7 de diciembre) en que "Los Pumas" jugaron por el Circuito Mundial, su carrera dio un salto que no esperaba. “Había ocho categorías: Primera Masculina Internacional, Primera Masculina Local, M19 Internacional y M19 Local; Femenino Internacional, Femenino Local, Veteranos Internacional y Veteranos Local. Yo supuestamente iba a dirigir femenino, pero el segundo día me pasaron a la máxima categoría que era Primera Masculina Internacional. Había planteles de Francia, Alemania, Estados Unidos, España, Ghana, Sudáfrica, de todos los lugares del mundo. Era un nivel de rugby muy bueno. Fue muy sorpresivo para mí, hablé con mi evaluador argentino y empezamos a ajustar todo. El nivel de los equipos de allá es como el nivel que tienen acá las selecciones sudamericanas, son muy buenos”, recordó.

Los evaluadores que la puntana tuvo en cancha en los Emiratos Árabes enviaron un informe sobre su desempeño a la Unión Argentina de Rugby (UAR). Durante tres jornadas trabajó en equipo, con réferis de todo el mundo, hablando en inglés y dirigiendo más de 16 partidos diarios. La maratónica experiencia de Livoni la hizo dar un gran salto: “Me vine de Dubai con la recomendación de empezar a dirigir niveles un poco más altos, por eso también ahora viajo a Viña. Me pasan a dirigir al rugby de varones porque es mucho más rápido. La idea es que empiece a dirigir seven masculino”, contó.

En febrero Nerea Livoni está en la mira para viajar a dos torneos masculinos internacionales, de los que aún no puede dar detalles “porque faltan las designaciones formales”.

El 2020 comienza acelerado para la representante del rugby sanluiseño, que el año pasado estuvo en los Juegos Panamericanos, el Torneo Nacional de Clubes, en Uruguay y otras tantas competencias de rugby, con el silbato en mano. Este podría ser el de su ansiada llegada al Circuito Mundial. Más temprano que tarde, lo logrará.