Murió el protector del legado del “Señor de los Anillos”

A los 95 años, falleció Christopher John Reuel Tolkien, en el Hospital Center De La Dracénie, Francia. Era el tercer hijo del legendario escritor John Ronald Reuel Tolkien, creador de las historias de la Tierra Media y famoso autor de la saga de novelas “El Señor de los Anillos”.

Christopher quedó a cargo cuando el autor falleció en 1973. Como albacea literario -y también escritor- resguardó el trabajo de su progenitor de posibles adaptaciones, editó gran parte de la obra, redibujó los mapas de la Tierra Media, corrigió elementos y aclaró las letras (Tolkien padre creó lenguajes propios para sus novelas) de las publicaciones que comenzaron a acompañar los libros desde la década del ’70.

A pesar del éxito que tuvo la trilogía cinematográfica de “El Señor de los Anillos”, por la promesa de cuidar la transcripción del papel a la pantalla grande de su director, Peter Jackson, Christopher no estuvo de acuerdo con la realización de las películas, al considerar que no era un material apropiado para la adaptación audiovisual. Años después tuvo problemas legales con el estudio New Line Cinema, al reclamar derechos no pagados, pero lograron un acuerdo que permitió la adaptación de otra obra, “El Hobbit”, también creada como trilogía.

A través de sus redes sociales, la “Tolkien Society” confirmó su fallecimiento y le enviaron sus “sinceras condolencias” a la familia, su mujer Baillie, a sus tres hijos, Simon, Adam y Rachel, y a su hermana Priscilla. “Una gran pérdida para la filología, y sobre todo para el estudio literario”, agregaron en el mensaje.

El funeral será en la ciudad de Aups, en la región francesa de Var, donde él mismo pidió descansar.



J. R. R. Tolkien, creador de un universo de aventuras inagotables.