“Nacho Bizzotto y la Troupe”, suben a escena en el Hotel El Volcán

Luego de una pausa de cinco años, Nazareno Bizzotto volvió a los escenarios y lo hizo por la puerta grande. Hace unas dos semanas, el cantante retomó el camino de la música y ya se le acumulan los shows, como este fin de semana que tuvo su agenda completa. La frutilla del postre es la presentación que hará este domingo a las 13, en el Hotel Serrano de El Volcán.

Nazareno no regresa solo, sino que lo hace en compañía de su nueva "Troupe" —banda en inglés— compuesta por Alejandro Aguilera en la guitarra, Gustavo Bustos en el teclado y Nahuel, hijo de Gustavo, en la percusión.

"Arrancamos con un repertorio de folclore, con zambas, gatos, chacareras y cuecas, una vez que calentamos un poco a la gente los invitamos a bailar", narró Nazareno, quien dijo que el show continúa con música del recuerdo, temas melódicos conocidos y termina con rock nacional.

Hace menos de un mes que los músicos se reunieron y armaron esta nueva banda que ya pisa fuerte: ayer tocaron en el Festival de la Empanada Serrana en La Punta y tienen un verano con muchas actuaciones. "Los chicos vienen tocando juntos hace rato, así que en una semana de ensayo estábamos afinados para salir a tocar. Nos tomó tiempo hacer la elección de los temas, además, tuve que volver a preparar y afilar mi voz", dijo el cantante, de 42 años, quien aseguró que ahora está listo para volver al ruedo luego de una época de cierta tormenta personal.

"Necesitaba hacer cambios importantes en mi vida. Muchas veces me preguntaban por qué no arrancaba, creo que no estaba preparado, sentía que tenía que tomarme un descanso. Pasaron cinco años hasta que dije 'bueno, vamos a volver a cantar'", comentó "Nacho", quien dijo que la segunda etapa de su carrera tiene como prioridad "volver a figurar en el mapa".

El cantante es puntano y amante del arte desde la cuna. "Canto desde que tengo memoria, mi viejo me compró mi primer instrumento, que fue un bombo, después pasé al teclado, que tocaba de oído, hasta que fui a una escuela de arte. También manejo el charango, el acordeón y la guitarra", sostuvo el ex "La Cautana".

Siempre supo que su pasión era el folclore y es por eso que también es el líder de otra banda, "La Trunca", que hace solo este género y sus variaciones. Además, disfruta de componer y espera, algún día, volver a tocar sus temas.

"La idea siempre fue hacer temas propios, vamos a ver cómo se acomoda todo porque soy un cantante que estaba fuera del sistema. Después sí quiero mostrar mi repertorio, que es bastante amplio. Lo importante es que ya estoy con todas las pilas de nuevo", finalizó.