Arena y sol: las inferiores largaron con el beach vóley

Es para jugadores de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, masculino y femenino. Quieren que la disciplina sea anual.

El verano y las vacaciones bajaron el telón de la competencia oficial de vóley indoor. Pero los jóvenes amantes de la red en San Luis cambiaron de cancha, no de disciplina. Ya largó el torneo de beach vóley para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en las ramas femenina, masculina y mixta. Todo vale para que las inferiores no pierdan ritmo.

Aseba organiza competencias los lunes para Sub 14, martes para Sub 16 y jueves para Sub 18, a partir de las dos de la tarde.

“Organizamos este torneo de beach vóley porque no queremos cortar la actividad. Queremos sumar el vóley de playa como una actividad anual en el club y trabajaremos para que San Luis empiece a participar en competencias nacionales”, contó Tulio Lucero, entrenador de vóley de los "Bancarios".

Todos a la arena. Parte de los competidores de la Sub 16 y la Sub 18.

Durante la primera fecha se disputaron 32 partidos entre todas las categorías. Kiara Menéndez y Victoria Olivares vencieron a Santino Cappiello y Tiziano Cappiello, en la final de los menores de 14 años. Mientras que Lara Muchut y Sofía Scarpatti fueron terceras.

La dupla Facundo Puebla-Ignacio Cappiello se quedó con la primera fecha al vencer a Santiago Irustia y Tobías Miranda, en la Sub 16. En tanto Santino Schvedt y Tomás Migliozzi fueron terceros.

La categoría Sub 18 masculina contó con ocho parejas en el inicio del torneo. Se dividieron en dos zonas para luego enfrentarse en cuartos, semifinales y final. Santiago Irustia e Ignacio Lescano son los líderes vigentes. Mientras que en la misma división pero de damas, mandan Guillermina Bernal y Avril Cano.

“En el torneo, que lanzamos con Sergio Cappiello, están participando jugadores de varios clubes locales y posiblemente también vengan chicos del interior. Nunca pensamos tener el éxito y ni la cantidad de gente que vino a la primera fecha. Por ahora es para las inferiores; luego veremos cómo sumar categorías libres”, dijo Lucero. Y aseguró que todavía pueden anotarse duplas a la competencia. A principios de febrero, cuando el torneo termine, premiarán a las tres mejores parejas de cada categoría.



Venga ese saque. Los voleibolistas juegan en malla, alternan pileta y competencia en la red, en vacaciones.