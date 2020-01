Salomé y Nicolle, dos atletas que corren juntas a la par

El primer registro de una carrera en la que compitieron juntas Salomé Jara y su hija Nicolle Sepúlveda Jara data de fines de los años 90', cuando con 20 años Salomé participó de un Nacional de pista y lo hizo transitando el quinto mes de embarazo de Nicolle, su primera hija.

La última vez que compartieron pista fue en San Bernardo, en los 10K de "La Costa Corre", donde ambas se vinieron con podios (Salomé se llevó la división 40 a 45, mientras que Nicolle fue tercera en la categoría de 20 a 34 años) y con la emoción de volver a compartir otro momento increíble en sus vidas, que casi son calcadas. Además del mismo deporte, las dos eligieron la docencia: la madre es docente de nivel inicial y la hija cursa la carrera de educación especial y lenguaje de señas.

"Disfrutamos mucho de correr juntas. Para mí, como mamá, es un orgullo enorme y me pone re babosa verla hacer esto con tanto amor, el mismo que siento yo por el atletismo", destaca Salomé.

"La de San Bernardo, además de ser la primera del año, marcó la vuelta a correr juntas, porque yo había dejado durante un tiempo por los estudios y horarios, pero ahora estoy decidida a continuar con el atletismo y más con la ayuda de ella, que me entrena", describió Nicolle.

A principios de 2019, Salomé hizo un curso de instrucción de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAFF, por su sigla en inglés), que la habilita para preparar atletas. Con ese aval, creó la agrupación Running Style que entrena lunes, miércoles y viernes a las 19 en el Parque de las Naciones. "No entreno solo a competidoras; la agrupación está destinada a toda la gente que corre para mejorar su salud y calidad de vida. Entre los alumnos tengo una persona con autismo que me llena de orgullo por sus logros", cuenta.

Actualmente ambas están en pretemporada, aunque ajustando los tiempos de preparación para su próxima carrera, que será el 26 de enero en Villa Mercedes en la "Maratón de la Calle Angosta".

Se admiran mutuamente. Se miran la una a la otra antes de responder cualquier pregunta, están sincronizadas con ese vínculo poderoso de madre e hija. "Nos llevamos muy bien, tenemos las dos un carácter fuerte, pero nunca nos peleamos", comenta Nicolle. "Nos gusta muchísimo compartir, desde el mate hasta los viajes para las competencias. Somos muy compañeras", complementa Salomé.

Una carrera inolvidable

En 2016, en la segunda edición de la ya tradicional Corre El Diario, Salomé se sentía muy mal desde temprano, pero de todos modos se paró en la línea de largada apostando a que mejoraría con el correr de los kilómetros. Pero eso no pasó.

"Cuando estábamos a mitad de la prueba Nicolle me pasó, me miró y me preguntó: 'Ma, ¿qué te pasa?'. Le contesté que no daba más, pero que siguiera, que hiciera un buen tiempo. Un poco más adelante se volvió y me esperó", contó Salomé, con los ojos apenas inundados.

"No me importó, yo la esperé a ella y fue la única vez que cruzamos la meta juntas, porque en las carreras cada una hace su plan. Pero en ese momento ella me necesitaba", completó Nicolle.

Cruzaron la meta de la mano, frente a una multitud en la avenida Lafinur. Frente a El Diario de la República, el locutor con buen tino las nombró y esbozó un minirrelato de aquella llegada para que fuera todavía más especial.