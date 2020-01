Advierten que en la capital hay unas 15 aseguradoras "truchas"

Señalan que en Villa Mercedes hay ocho locales que trabajan sin los permisos correspondientes. Dicen que retrasan la entrega de póliza y cobran en efectivo, algo que no está permitido.

Tanto en San Luis como en Villa Mercedes hay aseguradoras que trabajan sin matrícula y con otras irregularidades, afirmaron desde la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Cuyo (APAS). En la capital son 15 de 78 agencias, mientras que en la ciudad de la Calle Angosta son 8 de un total de 53. La entidad marcó que los clientes tienen riesgo de ser estafados.

Fabián Pacheco, delegado provincial de APAS, enumeró múltiples faltas que cometen las aseguradoras. Aparte de no contar con matrícula habilitante, está la entrega de recibos escritos en vez de electrónicos y pólizas que no se entregan y se postergan indefinidamente. “Con la tecnología en medios electrónicos, en 72 horas el sistema ya te da la póliza”, apuntó el asesor de seguros.

Otra pista para identificar a los negocios en falta es el constante cambio de nombre en su razón social y los precios bajos que ofrecen. “Legalmente un seguro te sale 600 pesos y estas aseguradoras lo venden a 400”, detalló. El problema surge cuando la persona efectivamente tiene un accidente de tránsito y la otra parte nunca recibe una compensación. “La persona que contrata el seguro no se entera, pero el tercero va a reclamar y nunca le pagan nada, porque la póliza no existe”, afirmó.

Pacheco apuntó que también hay gente que accede a los seguros económicos para tener algún recibo de pago y poder presentarlo ante las autoridades de tránsito, sin pensar en las consecuencias posteriores. Por otro lado, cada oficina debe tener un productor de seguros habilitado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, algo que no siempre se cumple.

Para el trabajador del rubro las irregularidades vienen de hace años, ante un campo laboral que se fue profesionalizando de a poco. “En los 80 cualquiera iba y levantaba una compañía con un vendedor, mientras la empresa gestiona la matrícula. La ley que reguló la actividad, en 1990, estableció que las compañías no podían pedir la matrícula y decretó que el productor tenía que presentarse a un curso en la superintendencia para obtenerla. Estos se volvieron cursos anuales”, recordó. Sin embargo, las agencias irregulares ni siquiera se esforzarían en tener las matrículas.

Edgardo Juchniuk, vicepresidente de APAS Cuyo, marcó que en el último tiempo las agencias irregulares aumentaron su actividad por la crisis económica. “Hay mucha gente que es estafada en su buena fe, porque en momentos de crisis como los que estamos viviendo no le alcanza el dinero y a veces lo más barato termina siendo lo más caro”, sostuvo. “Lo terminamos pagando entre todos porque la mayoría de la gente que los ha contratado ha sido estafada y no va a tener cobertura, y las víctimas de ese siniestro no van a poder ser indemnizadas como corresponde”, agregó.

A las faltas enumeradas por Pacheco, Juchniuk añadió que desde 2018 la Superintendencia de Seguros emitió una resolución en la que se establece que no se puede cobrar en efectivo el seguro si no hay una intervención electrónica del pago de por medio. Los pagos se pueden hacer por tarjeta de crédito, débito en cuenta de ahorro o corriente y medios autorizados por el Banco Central, como Rapipago. Cualquier transacción requiere siempre de “un ticket de un controlador fiscal”, donde se homologue ese pago.

“Eso es muy importante para saber la trazabilidad de ese efectivo y dónde va. Quienes están vendiendo en manera irregular cobran en efectivo y en definitiva eso es un delito porque hay evasión impositiva, lavado de dinero y estafas reiteradas”, aseguró.

El vicepresidente de la entidad recomendó que los interesados en contratar un seguro constaten la credencial del productor de seguros con el que se están asesorando, denominada Cipas, que debe tener foto, datos y hasta un código QR que compruebe la actividad del empleado. Asimismo, marcó a las municipalidades que habiliten oficinas de seguros que el productor solo puede trabajar en el domicilio comercial declarado, además de ser admitido por la superintendencia a nivel nacional.

“Nos pondremos en contacto con las autoridades para hacer una tarea preventiva con las habilitaciones. Y estamos a disposición de la Policía para capacitarlos en la documentación válida para circular. También haremos las presentaciones en las fiscalías de turnos por denuncias penales y en la superintendencia” aseguró Juchniuk, quien remarcó que APAS no tiene fines de lucro. “La preocupación que tenemos es con la sociedad y para proteger a nuestros asegurados”, concluyó.