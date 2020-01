Arzubialde, con la mente puesta en Villa Mitre

La pelota ya comenzó a rodar en este 2020 para Estudiantes. Tras la igualdad 1-1 ante Sportivo Las Parejas en el partido de ida de la Fase Regional Preliminar de Copa Argentina, el "Verde" reiniciará el próximo lunes a las 21 su participación en el Grupo B del Torneo Federal A. El elenco dirigido por Héctor Arzubialde, que está 8º en la zona a tres puntos de los puestos de clasificación, visitará a Villa Mitre en Bahía Blanca con arbitraje del pampeano Franco Morón.

Al DT se lo nota satisfecho con el trabajo del plantel a lo largo de enero. "Hicimos un reacondicionamiento de cuatro días, previo al inicio de la pretemporada propiamente dicha. Y después entrenamos muy bien, aunque tuvimos inconvenientes como las lesiones de Santiago Rodríguez y de Erik

Soloppi, más la baja de

Emmanuel Giménez, que fue una situación inesperada. Todos me preguntan sobre eso y yo digo que no me gustaron las formas, pero lo que tenía que decir, se lo dije a él. Así que para mí es una página cerrada".

En su voz se nota que solo quiere mirar hacia adelante, enfocarse en lo que viene. Por eso inmediatamente Arzubialde agregó: "Automáticamente pudimos traer a Renzo Spinaci para cubrir ese lugar. Es un jugador que nos puede aportar cosas importantes. La llegada de Juan Amieva también nos da un salto de jerarquía en ofensiva".

Ante Villa Mitre, el entrenador no podrá contar con Santiago Rodríguez, quien está suspendido tras la expulsión en el último partido de 2019 frente a Camioneros como visitante.

De todas maneras, de haber estado habilitado no se encuentra bien desde lo físico. "Trabajó y estaba muy bien en la pretemporada hasta su lesión. Veremos cómo evoluciona para la semana que viene, estimamos que ya trabajará con el resto del grupo", dijo el técnico cordobés.

—¿Qué le dejaron los amistosos previos?

—Hicimos prácticas con San Martín de Mendoza y también en Villa Mercedes, en donde el equipo estuvo bien ante la Reserva de Argentinos. Ahí me quedé más tranquilo en cuanto a que sabía que ante las ausencias, el equipo seguía siendo competitivo.

—¿Y el encuentro por Copa Argentina del último sábado?

—Contra Sportivo Las Parejas no pudimos contar con Rodríguez, Amieva, ni con Rodrigo Mayer, que tuvo problemas estomacales, por lo que tuvimos que apelar a un banco de suplentes plagado de juveniles. Y por eso debutaron dos chicos (Lucas Quiroga y Ezequiel Zapata). Las Parejas es un rival que juega muy bien, complicado, que ataca permanentemente. De acá a un mes, cuando debamos jugar la vuelta en Santa Fe, seguramente estaremos más rearmados, pero será una llave muy difícil.

—¿Hay algún aspecto del juego que siente que deban seguir trabajando?

—Debemos finalizar mejor algunas jugadas. Tomar mejores decisiones en los últimos metros. Más allá de que generamos situaciones, las dilapidamos. Vamos a trabajar en eso para ser certeros. De visitante, si no sos preciso cuando llegás al área rival, después se complica.

—¿Qué partido imagina con Villa Mitre el lunes?

—Ante Villa Mitre tendremos recuperado a Mayer y seguramente contaremos con Amieva y Spinaci. Será un partido duro, muy disputado desde el inicio, en una cancha complicada. Nosotros sabemos que necesitamos arrancar bien. Ellos tienen gente rápida en ofensiva y deberemos tomar nuestros recaudos. Nosotros también tenemos la idea de atacarlos, pero siempre deberemos mantener un orden en nuestra búsqueda. Por otra parte, es un equipo que lleva mucha gente y tiene una localía importante.