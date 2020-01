Ya ganaron, ahora a jugar y a disfrutar

El fútbol femenino puntano no para de crecer. Cada día hay más jugadoras que saltan a la cancha. Más equipos que se anotan en el torneo doméstico. Y el gran premio para todas llega este fin de semana. Con un triangular que tendrá a las puntanas jugando con River y Boca.



Llegó el momento de disfrutar. Todavía no jugaron, pero ya ganaron. Ganaron desde el momento que eligieron el fútbol. Y esta chance es una caricia al alma. Un mimo al corazón. Van a estar frente a frente con sus referentes. Esas jugadoras que miraban por la tele, que parecían inalcanzables, van a estar compartiendo un campo de juego con las gladiadoras sanluiseñas.



La sonrisa de la "Chiru" Alaniz lo decía todo. El brillo en sus ojos al estar compartiendo una conferencia de prensa con Flor Quiñones y la "Colo" Morcillo es el mejor ejemplo al esfuerzo, a la perseverancia. "Me hubiese gustado haber nacido unos años más tarde para disfrutar por más tiempo este momento", dijo la volante de Juventud. Hoy lo disfrutan todas, pero para que la sangre nueva del fútbol viva este presente de película, antes tuvo que haber jugadoras que se animaron al desafío, cuando patear una pelota parecía solo cosa de hombres, sin entender que el deporte es deporte y que no tiene género.



Por esas mujeres que se pusieron los cortos, se calzaron botines y fueron al campito del barrio a jugar con arcos hechos con atados de ropa, hoy el fútbol femenino está más fuerte que nunca.



Esa misma emoción que sienten ustedes, es la que sentimos todos. Jueguen. Disfruten. Tiren caños. Ustedes saben de esto. Ya ganaron, el resultado es anecdótico.







Todo listo en La Pedrera. Foto: Juan Andrés Galli.