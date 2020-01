Navegante de aguas turbulentas

Camila "Keim" Moreno naufraga en las aguas entre el caótico y consumista Babylon y el Jah Rastafari, padre de la creación y el amor, su barca es la música y la filosofía reggae. La joven, con apenas 22 años, es la voz principal de dos bandas, “Session reggae band”, en la que hacen covers de artistas clásicos del género como Bob Marley, y “Corre que te pi$ho”, donde fusionan estilos y componen canciones de su propio repertorio.

Ambos grupos son completamente distintos, pero tienen algo en común que los une y los fortalece, y eso es Camila. “Soy la única mujer en un ambiente de hombres, así que trato de marcar la tendencia. Si bien siempre me sentí cómoda, son pocas las veces que me faltaron el respeto por ser una mujer en la música. Pero sí me pasó”, relató la artista puntana que comenzó a cantar a los 11 en clases de comedia musical y desde los 14 descubrió su otra pasión, tocar la guitarra.

“Me pasó por ejemplo con una banda que tenía, la bajista era una chica y en las entrevistas nos cuestionaban cómo dejábamos que la mitad de la base de los temas los hiciera una mujer, ya que ese instrumento y la batería son el pilar de la música reggae. Nosotros respondimos que era la mejor decisión que habíamos tomado, pero realmente nos sorprendió”, lamentó Camila que en esa época tenía 18 años y formaba parte de “Glorification group”, un grupo en el que estuvo por tres años.

Sin embargo, al hacer memoria se dio cuenta de que no era la única experiencia donde la violencia hacia la mujer estuvo presente. La joven antes de cada presentación, sube al escenario y cuelga dos pañuelos, uno es el de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el otro es el naranja que representa el reclamo de la división entre la Iglesia y el Estado. “Tocamos en un bar y me pidieron cinco minutos antes de subir a cantar que los saque con la excusa de que no era un lugar para exponer ideologías políticas. Eso va en contra de, no solo mi condición como mujer, sino de nuestro género, el reggae es una música combativa que nace de la lucha y de buscar a Jah para salir de Babylon”, reflexionó.

En sintonía con la cultura rastafari “Session reggae band”, compuesta por Mauro Navas en el trombón, el bajista Sebastián Barral, el baterista Pablo Torres, y el guitarrista Nahuel Gavilán, busca tocar en la calle y por motivos sociales. A mitad del año pasado el grupo se presentó en plaza Pringles, en apoyo a Bolivia, Chile y los pueblos latinoamericanos en general. “Hicimos recitales a beneficio, las entradas eran alimentos no perecederos y todo lo que se juntaba iba a un comedor, también estuvimos en festivales a favor de los artistas callejeros. Creemos en la ayuda entre todos, algo que es parte de la filosofía de lo que cantamos, nuestro género nos pide que toquemos en esos lugares y por esas causas”, detalló.