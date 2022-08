El hada de los deseos

Para su segundo corte de difusión del EP "Néctar", la cantante puntana Kami Keim dio vida a un nuevo personaje, un hada dispuesta a cumplir los deseos de quienes se los pidan. La canción "Chinardiña (Wish me baby)" salió acompañada de un videoclip que se estrenó el viernes por su canal de YouTube.

En esta nueva etapa de la artista, en la que comienza su camino solista, decidió mostrarse tal cual es y sus diferentes facetas y estilos musicales que a ella le gustan. “Creo que con 'Chinardiña' me fui más para el lado del trap. En esta canción me convierto en un hada, en un personaje fantasioso que cumple deseos y en el estribillo donde mezclo inglés y español digo: ‘Tell me what you want y yo te lo doy', pido que me de su lista de deseos”, comentó la joven.

Aseguró que su inspiración para hacer "Chinardiña" llegó a través de la influencia de una artista oriental a la que admira. “Le pusimos ‘la base de la china’ para identificarla y de ahí la empezamos a elaborar. Así quedó 'Chinardiña', pero como no quería que pierda sentido le puse entre paréntesis 'Wish me baby' para que la gente lo entienda. También puede ser una palabra mágica, por qué no”, expresó.

Kami se introdujo en el mundo de la música cuando era muy pequeña. “En la escuela teníamos comedia musical y los viernes a la tarde teníamos clases de teatro, canto, improvisación y armonía. A fin de año hacíamos una presentación. Ese fue el comienzo. Después aprendí a tocar la guitarra, me anoté en Vinilo Club y armé mis primeras bandas. Estuve en varios proyectos, el último fue Corre que te Pisho, pero después de la pandemia me di cuenta de que quería hacer algo solo mío y me lancé como solista”, recordó.

“Esta es la segunda canción del EP y ya estoy en planes de grabar el último videoclip del último tema, con él salen las otras dos que faltan de mi EP. Ese sí va a tener un video más trabajado y lo que buscamos es seguir creciendo. El EP entero va a salir en octubre y mi idea es presentar todo el material en noviembre en Comuna seguramente”, contó la artista.

“Me siento realizada —dijo la artista—. Era algo que deseaba hace mucho tiempo y me limitaban mis propias inseguridades y mi ansiedad, ya había visto que funcionaba en banda, pero quería ver cómo era como Keim”.