Tras idas y vueltas, el Reino Unido abandonará la Unión Europea este viernes

El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de la salida del bloque continental, que será de “manera armoniosa” en la madrugada del 31 de enero al 1 de febrero.

El Parlamento Europeo ratificó este miércoles el acuerdo del Brexit, que implicará la salida del Reino Unido del bloque continental de manera ordenada el próximo 31 de enero tras casi tres años de negociaciones.

Una vez concluido también el proceso en Londres, la votación de este miércoles en la Eurocámara posibilita la ratificación parlamentaria del Brexit, al cabo de intensas gestiones entre la capital británica y Bruselas.

De esta manera, el Reino Unido abandonará la Unión Europea de manera armoniosa en la madrugada del 31 de enero al 1 de febrero, después de la aprobación de hoy por 621 votos a favor y 49 en contra, con 13 abstenciones.

En este contexto, apenas terminó la votación, los eurodiputados tomados de las manos se pusieron a cantar "Auld Lang Syne", una tradicional canción escocesa, para despedir a los británicos del recinto parlamentario.

