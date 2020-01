"Génesis", una librería alternativa que resguarda un oficio en extinción

Escondida en un rincón de la capital puntana, la librería "Génesis Libros" persiste como una alternativa que resguarda un oficio en extinción. Ingresar en su espacio es adentrarse en un mundo de épocas históricas y de magia, sin ninguna identidad con lo comercial. Para su propietaria, Malka Bentivegna, es una actividad que la llena de satisfacción y orgullo, ya que es la concreción de un anhelo de la infancia. Ubicado sobre el pasaje Oscar Pezzini, en el local conviven todos los géneros literarios con una colección de ropa vintage de un período de más de setenta años, que va de la década del veinte hasta los noventa, también a la venta. Todo coexiste en un garage estándar, decorado con artefactos y artículos antiguos, entre ellos, viejos maniquíes repartidos por todo el cuarto que le dan la bienvenida a los visitantes amantes de la cultura y la historia.

"Tenemos libros raros, nuevos y usados, como las primeras ediciones de coleccionistas y también trabajamos con editoriales que ya no existen. Una de las particularidades de 'Génesis' es que representa en la provincia a Eloísa Cartonera, que editan en Buenos Aires con los cartones que la gente levanta de la calle y que tuvo su auge en 2002", explicó Malka, una apasionada de la literatura que también incursionó en la fotografía y la bibliotecología.

En esa última ocupación, la joven de 36 años tuvo —según dijo— su experiencia más importante al catalogar y ordenar la biblioteca del padre Jesús Rezzano, integrada por más de cinco mil libros sobre religión. "Fue un empuje que me motivó mucho para armar mi propia colección", sostuvo Malka.

"Es un oficio perdido que me da muchas satisfacciones porque además me permite conocer gente nueva e historias todos los días. Creo que el libro debe circular porque ofrece un mundo maravilloso y mágico, hay que leerlos a todos, los buenos y los malos para tener una panorámica de lo que a uno le gusta y le interesa", señaló la joven a El Diario de la República, con la mirada fijada sobre las estanterías que contienen a libros de todos los géneros, que van de poesía, teatro crítica y ensayo, a política, historia, cuentos, novelas, biografías, arte, educación y filosofía.

Reacia a contabilizar su colección —que acrecienta regularmente a partir de viajes a Buenos Aires— para evitar cualquier identificación con una mera "acumuladora", Malka indicó que su ocupación le ha dejado maravillosas anécdotas, que bien podrían confundirse con las que están atesoradas entre las páginas de alguno de sus libros de historias fantásticas.

"Una de las cosas más lindas que me pasó fue que una vez vino un nene con su mamá y quería un cuento, pero como trabajo con un público más adulto no tenía ninguno. El chico me dejó cinco pesos que los guardo como un símbolo debajo de la estatuilla de Ceferino Namuncurá, protector de los estudiantes. También hubo otro joven que encontró acá un libro de su infancia, porque llevaba su firma", dijo la propietaria de "Génesis", para quien no alcanza toda una vida para disfrutar de la buena lectura.

El arte del aprendizaje mutuo

Además de su librería personal, Malka Bentivegna colabora desde hace casi dos años con el proceso de rehabilitación de jóvenes y adultos en la comunidad terapéutica "Levántate y anda", que funciona en el barrio San Martín, en el oeste de la capital puntana. Allí tiene a cargo, los viernes, un taller de literatura, filosofía y arte en general para proveer a los pacientes de herramientas que les permiten superar su condición.

"Hacemos charlas que se renuevan todas las semanas y de los chicos aprendo muchísimo porque además los aprecio y quiero. Es un trabajo muy personal que me llevó a acercarme a ellos y lo vivo de una manera muy especial", explicó la joven librera.

Otras de sus contribuciones es con la lectura a chicos no videntes, a quienes les lee textos telefónicamente, sumergiéndolos en historias a las que, de otra manera, no tendrían acceso.