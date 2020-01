Tras el ataque en Bagdad, EE.UU. le ordena a sus ciudadanos abandonar Irak

El Departamento de Estado norteamericano emitió una alerta instando a los ciudadanos estadounidense a abandonar Irak de inmediato, después del operativo militar que terminó con la vida del alto militar iraní Qasem Soleimani y de un líder de las milicias chiitas locales anoche en Bagdad.



"Debido al aumento de las tensiones en Irak y la región, instamos a los ciudadanos estadounidenses a que abandonen Irak de inmediato", instó el Departamento de Estado a través de sus perfiles en diferentes redes sociales.



En particular, el mensaje fue publicado en el Twitter de la Oficina de Asuntos Consulares de ese organismo, en el que explicaron que "debido a los ataques de las milicias respaldadas por Irán en el complejo de la Embajada de los Estados Unidos, se suspenden todas las operaciones consulares".





La advertencia ocurre después de que Estados Unidos realizó esta madrugada un operativo en Bagdad en el que murió Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, y un líder de la milicia chií iraquí Multitud Popular ha elevado la tensión en toda la región.



"Los ciudadanos estadounidenses no deben acercarse a la embajada" advierte la misiva oficial sobre la oficina diplomática que ya había suspendido sus operaciones el 1° de enero un día después del intento de asalto a su sede diplomática, que el comunicado oficial atribuyó a "los ataques de milicias en el complejo de la Embajada de Estados Unidos".

