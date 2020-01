La satisfacción de los creyentes

El 18 de diciembre de 2013 fue un cumpleaños más para Keith Richards que, seguramente, lo festejó junto a sus familiares, amigos y compañeros de banda. Mientras que el guitarrista de "The Rolling Stones" celebraba a lo grande como de costumbre, en Mendoza, un grupo de fanáticos decidió acoplarse a su festejo, aunque su majestad nunca se enteró.

Entre covers, karaokes y zapadas, Esteban Vinci, Germán Peña, Sebastián Rivas y Didier Turello se conocieron. Al darse cuenta que la fiebre "Stone" corría por sus venas, decidieron formar "Stone Willys band", la banda tributo a los "The Rolling Stones" que se presentará hoy en All Right a partir de las 23:30. La entrada es gratuita.

"Todo comenzó en el bar 'Willys', un lugar conocido de Mendoza en el que el rock se respira por las paredes. Desde esa noche junto con Esteban, quien canta y tiene una actitud muy similar a Mick Jagger, comenzamos a ensayar y empezamos con este proyecto que ya se volvió nacional", contó Didier, el baterista.

Los músicos prefieren dejar de lado el término "tributo" y reemplazarlo por "homenaje" o "experiencia". "La banda se merece todos sus respetos y ese punto es la base de lo que presentamos. La mayoría de veces nos fijamos en las listas de temas que 'Los Rolling' presentan en sus conciertos y desde ahí armamos nuestro repertorio. Por alguna razón en particular eligen esas canciones y por eso decidimos interpretarlas", agregó Turello.

Pero a la banda también le gusta tocar aquellas piezas de la discografía que solo los más fanáticos de las "majestades satánicas" pueden descubrir después de horas de escuchar el mismo disco.

"Sacamos temas que no son tan conocidos y quizás muchos descubren por primera vez. Eso es un trabajo aparte que nos gusta realizar y nos sentimos satisfechos porque es el verdadero homenaje que brindamos", expresó el baterista.

Aunque cada uno de los integrantes tiene sus proyectos aparte —la banda se termina de completar con Luis Robinson, Martín Sánchez y Natalio Faingold— los músicos no dejan el fanatismo de lado y buscan conquistar los escenarios del país con su fiel tributo.

"En San Luis presentaremos nuestro DVD que grabamos el año pasado, donde agregamos canciones de todos los tiempos, para el recuerdo y el descubrimiento", concluyó Turello.

DÍA:

hoy

HORA:

23:30

LUGAR:

All Right

ENTRADA:

gratis