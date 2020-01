Enero, el mes que pareció un año y generó todo tipo de memes

El 2020 llegó con catástrofes naturales, amenazas de conflictos internacionales y la propagación del coronavirus, entre otros sucesos que marcaron un inicio del 2020 por demás convulsionado, y que para muchos se sintió como un año.

El mundo apenas había terminado de darle la bienvenida al Año Nuevo cuando estallaron las tensiones entre EE.UU. e Irán; luego vinieron los incendios, inundaciones y arañas venenosas en Australia, le siguió la propagación del coronavirus de China que puso en alerta el sistema sanitario mundial. Luego vinieron los fuertes terremotos en el Caribe, la erupción de un volcán en filipinas y los fuertes temporales en España y en Brasil que se cobraron decenas de vidas.

En Argentina una noticias más resonantes fue el ataque de un grupo de rugbiers que le dieron muerte del joven Fernando Baéz Sosa, a la salida de un boliche de Villa Gesell.

El mes también se hizo eterno en materia económica, lo que sumado a la intensidad de los acontecimientos mundiales desató un sinfín de post y de memes que se hicieron virales.

Sabemos que enero ha sido eterno para todos, pero no te preocupes, que ya falta menos para el próximo día de transferencias. 👏😛 #YoSoySnuuper | #Transferencias | #Meme pic.twitter.com/TUkskr2e4E

Ya me cansé, ya termina por favor #Enero 🙊 pic.twitter.com/NuAacpV2w4

Jajajajjajajajaj estos memes de Enero me dan mucha risa, pero en realidad ha sido eterno! Sin embargo, he recibido tantas bendiciones en este mes; que no quiero que se acabe! #GraciasEnero2020 #GraciasDIOS pic.twitter.com/PvG241W5hY