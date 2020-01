Cecilia Zabala en "Amigos de Merlo"

Solitaria entre los senderos decorados por la serranía puntana, caminó Cecilia Zabala en busca de inspiración. No es complicado para la guitarrista encontrarse con una nueva canción entre manos, pero si es rodeada de naturaleza, el sentimiento se vuelve más fuerte. Hoy a las 22 en la sala Amigos de Merlo, de la Villa de Merlo, presentará "Cocina de canciones", su nuevo concierto que estrenó en diciembre del año pasado en Buenos Aires —donde vive— y sacó a pasear por las ciudades del país. La entrada es a la gorra.

El plan de la cantante es recorrer sola con su guitarra toda su discografía. "Son canciones que me acompañaron desde el principio de mi carrera, proyectos que armé con grupos, dúos y cuartetos como también composiciones que aún no están en ningún disco y me animé a incorporar en vivo", adelantó Cecilia, que hace un año sacó su último trabajo, "Aire soy".

Canciones originales, composiciones prestadas, arreglos de guitarras e instrumentales con detalles únicos vinculados con diferentes estilos musicales se fusionarán en el show de esta noche que, según expresó la guitarrista, no tiene planes de plasmarlo en un disco.

"Para este año trabajo en un nuevo material que grabaré en Estados Unidos. Se trata de un proyecto de arreglo de cuerdas para mis canciones que me tiene muy entusiasmada y con ganas de que la gente también los disfrute", agregó Cecilia.

Al pensar en San Luis, Zabala recuerda a Marita Londra, la cantora correntina que eligió la provincia para vivir y es fuente de inspiración y referencia para Cecilia.

"Es mi amiga, colega y compañera. Tuve el gusto de compartir con ella como también con su pareja Jorge Marziali muchos conciertos, trabajos y conocimientos que me acompañaron en varios pasajes de mi carrera. Aún los recuerdo como los mejores de mi profesión", recordó.

En este nuevo año, Cecilia espera que en los diferentes escenarios del país logre compartir con colegas músicas que en su momento no estuvieron tan visibilizadas como ella esperaba.

"A pesar de que la guitarra es el instrumento predilecto de Argentina, aún sigue estando en manos de los hombres. Poco a poco con el trabajo de las mujeres de luchar para hacernos escuchar, empezamos a descubrir que hay muchas colegas muy buenas que siempre estuvieron, pero no tenían la difusión que les correspondía", expresó.

La guitarrista lleva veinte años de trayectoria y tiene diez discos editados, en los que se escuchan canciones de su autoría, arreglos y colaboraciones con músicos de Argentina y Sudamérica. "En este nuevo año espero encontrar una unión entre los músicos y que construyamos entre todos más allá de los géneros", concluyó.

DÍA:

Hoy

HORA:

22

LUGAR:

"Amigos de Merlo", Villa de Merlo

ENTRADA:

a la gorra