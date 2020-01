Verdaderos irresponsables al límite del delito

La cuestión es simple, sucede que no es fácil. La persona que bebió no debe conducir. Se comprende: el objetivo no es cercenar la libertad de nadie, ni siquiera aconsejar acerca de los perjuicios que ocasiona la bebida. En esta instancia la consigna es otra. El conductor de un automóvil con ciertos niveles de ingesta alcohólica pone en peligro su vida y la de los demás. Es una norma, es un precepto, es algo establecido y que los ciudadanos deben cumplir. No admite ni excepciones, ni excusas, ni avivadas, ni trampas. El que viola este precepto no es vivo, no es gracioso, no es piola. Es un irresponsable. Un infractor y un fuerte peligro potencial para sus semejantes. Las estadísticas son contundentes al reflejar que muchos accidentes de tránsito ocurren en ocasión de la salida de locales que venden bebidas alcohólicas. Que los incidentes ocurren de un modo mayoritario en la madrugada del sábado y del domingo. O en ocasiones de días de fiesta o celebraciones. Como bien puede ser Año Nuevo. Y esas mismas estadísticas evidencian que una proporción de esos incidentes se llevan la vida del conductor, de sus acompañantes o de eventuales perjudicados. (Se prefiere el término incidente: que sobreviene en el curso de un asunto y tiene con este alguna relación —hay una estrecha relación entre manejar ebrio y chocar—, al término accidente: suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, o suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas). No hay muchas formas de abordar el problema, se trata de la responsabilidad de cada individuo. Se trata de sentido común. De un mínimo respeto por la vida de los demás. Con todo, hay una evolución importante en la prevención de estos hechos. A partir de un conductor responsable. A partir del transporte público. Y de diferentes recursos de los que se valen quienes saben de antemano que van a beber y aceptan que no deben conducir luego de hacerlo.

En esa misma línea de prevención, la autoridad policial establece los ya conocidos controles de alcoholemia. Los mismos se realizan de forma sorpresiva en diferentes sectores de distintas ciudades de la provincia. Y en los momentos en los que estadísticamente se registra el mayor número de incidentes. La vigencia de estos controles ha contribuido a disminuir el número de quienes manejan en infracción, y a impedir que continúen su camino conductores en idéntica situación. Estos operativos son valorados por gran parte de la sociedad e inclusive merecen un buen número de elogios, toda vez que el mal es reconocido y se extiende de un modo altamente peligroso.

La novedad es que, en un culto a una pretendida e inexplicable viveza, la noche del último 31 de diciembre comenzó circular por las redes de un modo llamativo la nómina de los lugares donde los efectivos policiales tenían proyectado efectuar estos controles. Se supone que para esquivarlos, para no someterse a una prueba que devela una situación irregular e irresponsable. La difusión de esta información indigna. Es hipocresía de alto nivel. No son pocos los que pretenden seguridad, prevención, sana convivencia, respeto por las normas y con absoluta impunidad divulgan y comparten precisiones que permiten a potenciales infractores violar la prevención que el cuerpo social prepara y sostiene. Una verdadera burla. Un acto peligroso y de bajísima calidad cívica. Ni vivos, ni graciosos. Irresponsables, al límite del delito. La condena social a estas actitudes debería ser explícita y concluyente. La indiferencia, en estos casos, es inadmisible. Luego hay que lamentar desgracias y padecer situaciones graves de mucho dolor y desolación. Lo que hay que hacer es ejecutar acciones de verdadera prevención. Burlar esas acciones es asociarse a la irresponsabilidad y a la falta de consideración por la integridad de todos los ciudadanos. Es complicidad con la violación de elementales normas de convivencia ciudadana.