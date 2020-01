Sharon Agüero: la guardiana de Victoria salta a la Primera

Sharon Agüero tiene 15 años, juega al fútbol en Sporting Victoria y guardará los guantes solo por unos días más. La segunda quincena de enero, el equipo que dirige Rafael Rodríguez —con la ayuda de Pablo Gómez y Javier Ledesma— arrancará la pretemporada con la mira puesta en la Copa Centenario y el Torneo Apertura, que organiza la Liga Sanluiseña de Fútbol.



La arquera campeona con la Reserva del “Albinegro” en el último Clausura fue también la valla menos vencida de la categoría. Solo recibió tres goles en doce partidos.

Premiada. Arquera y técnico posaron con el trofeo en forma de guante.



Ahora Sharon está ansiosa y expectante. Extraña la pelota. Pero además es consciente que deberá preparase para dar el gran salto. Rodríguez, Gómez y Ledesma pasarán a dirigir la Primera femenina del club, además de la Reserva, y la arquerita sabe que resguardará los tres palos en la división mayor. No teme. Espera con la adrenalina de quien sabe que está ante una gran chance. “Este año quisiera que podamos jugar con el nivel que terminamos el 2019. Me gustaría que salgamos campeonas otra vez. Si no es con la Primera, con la Reserva nuevamente”, deseó la subcapitana, que se pone la cinta cuando no lo hace Zoe Rodríguez.

—Ganaste el premio a la valla menos vencida, ¿qué equipos te hicieron los tres goles?

—Al invicto me lo sacó La Calera (5-1), el segundo me lo hizo Defensores de Potrero (14-1) y al tercero, El Lince (4-1).

Sporting ganó 11 partidos y empató uno para festejar el título con invicto de yapa, en la categoría menor del femenino. La guardameta fue fundamental para alcanzar ese logro después de dos subcampeonatos. Atajó un penal cuando las papas quemaban ante Independiente de Beazley, ordenó y alentó a sus compañeras desde el fondo de la cancha.

—¿Cuál fue tu mejor atajada?

—Fue contra Beazley. Una defensora nuestra fue a despejar y dio rebote. La jugadora del otro equipo quedó sola con la pelota. Yo salí rápido, achiqué, la tapé y le pegué fuerte a la pelota hacia adelante.

—¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol?

—Empecé en el barrio, con los varones. Pero no atajaba, me paraba de 8 o 4. Después participé de los Intercolegiales. Mi primer equipo fue Las Leonas, en el barrio 1º de Mayo, tenía once años y jugaba de lateral por las dos bandas. Finalmente en enero del año pasado me vine a Victoria, aunque no empecé atajando.

—¿Cómo surgió esto de ir al arco?

—Nuestra arquera tenía un problema y no podía atajar. Yo venía a entrenar con una amiga. Ella sabía que a mí me gustaba atajar y le dijo al entrenador. Jugamos un amistoso con la Primera del club, atajé y al técnico le gustó. A partir de ese momento me puso de arquera en el torneo Apertura de la liga.

—Sos muy joven, ¿dónde te gustaría estar en unos cinco años?

—Sueño con jugar en la Selección Argentina. Mi ídola es Vanina Correa.



FICHA PERSONAL

NOMBRE:

Sharon Agüero

EDAD

15 años

PUESTO

Arquera

CLUB

Sporting Victoria

FAMILIA

Mamá Verónica, papá Carlos; Jazmín (10) y Arón (6), hermanos.

REFERENTE

Vanina Correa

MÚSICA

"Q' Lokura" y "Ozuna"