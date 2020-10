COVID-19: aseguran que el objetivo es no superar el 20% de muestras positivas

La jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Luis detalló que los test son analizados en el Laboratorio Público. Mientras que algunos se derivan al sector privado: a veces "estas muestras demoran y no salen en el día", entonces cambia el número de resultados diarios.

“Vamos teniendo entre un 10 y un 20% de casos positivos de coronavirus del total de las muestras que se están realizando en la provincia. Eso nos da cierta tranquilidad de que estamos testeando lo suficiente, y nuestro objetivo es en función a eso: para que una muestra sea buena y representativa no más del 20% tiene que ser positivo”, aseguró este jueves la doctora Cristela Aguilera, jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Luis, en declaraciones radiales.

Cuando ya transcurrieron más de seis meses de pandemia y aislamiento social obligatorio en el país, Aguilera analizó la actualidad de la COVID-19 en el territorio sanluiseño: “Sabemos que el 80% de los casos va a ser leve, que un grupo va a tener infección moderada, otro más pequeño va a requerir terapia intensiva o va a necesitar respirador y finalmente puede tener una evolución desfavorable y fallecer. Pero justamente por eso, porque no sabemos en definitiva a quién le va a tocar, todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos un familiar que tiene algún factor de riesgo, abuelos que son grupo de riesgo, entonces, es tratar de poner un poco de cada uno para cuidarnos”.

Sobre las muestras diarias que no son uniformes explicó que “no es una cuestión de logística, hay muestras que se derivan para ser analizadas en un laboratorio privado, entonces, si estas muestras demoran y no salen en el día, a veces fluctúa la cantidad”. Y precisó que a diario "se analizan los casos que salen y se van localizando. En función de eso se definen estrategias, pero no hay un número fijo, se trata de hacer la mayor cantidad de muestras posible”.

La jefa del Servicio de Infectología también dio detalles de los tratamientos para los internados: “Respecto a los pacientes que se encuentran internados y necesitan oxígeno, hacemos referencia a que son casos moderados. No alcanzan a llegar a Terapia Intensiva, pero sí tienen un requerimiento de oxígeno. Esa neumonía puede ser incipiente, en un principio leve e ir progresando hasta que el paciente tenga que ingresar a Terapia Intensiva para ser controlado con mayor necesidad de oxígeno, o necesite respirador. Se ha visto también que las personas que hacen esta neumonía mejoran con algo que llamamos pronación, que es girar al paciente; se lo prona y esto libera parte de la capacidad ventilatoria posterior del pulmón y mejora la respiración”.

(Fuente: ANSL)