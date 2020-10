"Libritos", la propuesta de videolibros del Centro Cultural José La Vía

Entre guirnaldas y banderines de colores, Mónica Rodríguez y Trinidad Alcaraz tienen su pequeño lugar en la biblioteca municipal "Ana María Ponce" para encontrarse con autores y personajes de todos los tamaños y géneros. Este, como cada sábado desde hace cuatro, por el canal de YouTube de la Subsecretaría de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad le darán la bienvenida al ciclo “Libritos” con un video en el que la dupla se encuentra rodeadas de libros con una historia en particular para leerle a toda la familia.

Por el ciclo ya pasó el clásico "Gato con botas", la poesía “Paseo con un dinosaurio”, de Elsa Bornerman, y el cuento “Pincelete”. Mónica adelantó que para hoy se subirá una leyenda, pero para mantener la sorpresa, dejó el título en suspenso. La dupla explicó que a la iniciativa la componen relatos que se encuentran dentro de la biblioteca para que, una vez abiertas las puertas de la institución, los oyentes que se interesen por una historia en particular puedan encontrarla.

La biblioteca municipal tiene como objetivo acercar la lectura a toda la comunidad. Frente a la pandemia de coronavirus, sus puertas debieron cerrarse y el impedimento de que las familias llegaran a buscar sus libros fue total. "Como una necesidad de no romper el vínculo con sus lectores, tomamos la iniciativa de llevar la lectura de manera virtual a quienes estén en busca de contenido sano y rico en cultura", dijo Sol Romero Salomone, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad.

Mónica y Trinidad, dos trabajadoras de la biblioteca, fueron las elegidas para salir en las redes y desenvolverse frente a la cámara. El carisma y la experiencia de Mónica se entrelazó con la frescura y la dulzura de Trinidad, que además trabajan juntas con el poeta Darío Oliva, quien las acompaña detrás de cámara para la selección de libros. “Al instante que me propusieron comenzar con el ciclo, llamé a Trini para que me acompañara y conectamos muy bien. Sentimos que es una muy buena experiencia para las dos”, contó Rodríguez.

Aunque ya no ejerce, Mónica es maestra de nivel inicial y su conexión con los más chicos es inmediata. “Además siempre me gustó estar rodeada de libros, merodear por bibliotecas y mantener un orden dentro de ellas. Todo lo que tenga que ver con la cultura y el arte me llama la atención”, agregó la docente quien junto a su compañera, que es estudiante universitaria, viven este ciclo como una oportunidad de aprender. “Trini le agrega un aporte fresco y dinámico al ciclo. También nos ayuda con la parte tecnológica y cuenta con una ternura particular que es esencial para contar lo que tenemos entre manos”, expresó.

Los primeros cinco capítulos de "Libritos" (hoy a las 10 de la mañana se subirá el cuarto) fueron grabados antes de que la ciudad regresara a Fase 1. En las próximas semanas, el equipo filmará nuevos videos para completar el ciclo que, según expresó la conductora, seguirá durante los próximos meses.

“Lo vimos como una necesidad colectiva de trabajo y personal de cada uno de los que hacemos este proyecto para poder acercar la lectura a las familias. Sentimos que es importante seguir con el contenido porque vimos que, al subirlo a una red, sigue vigente aunque pase el tiempo. Para nosotros todo lo que signifique acercamiento a la lectura siempre es bienvenido”, explicó Rodríguez.