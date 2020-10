Controlarán que los medidores de agua estén en condiciones

La sequía se prolonga en la provincia y los diques se secan y exhiben un nivel cada vez menor. Además de la falta de precipitaciones, el consumo excesivo de agua de algunos vecinos en la capital agrava este déficit hídrico. Por eso, en la Comuna adelantaron que empezó una campaña de concientización en la que intensificarán los controles para verificar el estado de los medidores de agua de los domicilios. No habrá multas, pero advirtieron que desde el próximo mes los contribuyentes que no posean un caudalímetro, o que lo tengan pero no esté operativo, abonarán el máximo de consumo.

“Es responsabilidad del vecino tener el caudalímetro. Hemos detectado que solo el 30 por ciento de los usuarios tiene el medidor en condiciones”, dijo Claudio Pomiro, responsable de la Subsecretaría de Redes de Servicios. Adelantó que en las próximas semanas inspectores de la Municipalidad recorrerán los hogares de San Luis para verificar el estado o la existencia de los medidores.

Durante el relevamiento se invitará a los vecinos a que regularicen su situación en caso que no cumplan la norma, que exige que cada domicilio cuente con un instrumento de medición y tener las instalaciones en condiciones.

Afirmó que el caudalímetro es útil para llevar una lectura precisa del consumo de cada vivienda y para poder cobrar así el servicio de forma correcta. Sin embargo, ante la falta de lectura actualmente se cobra un canon mínimo.

Pomiro señaló que el consumo promedio de una vivienda conformada por una familia de cuatro integrantes está estimado entre los 30 y 35 metros cúbicos por mes, o el equivalente a 350 litros por día. "A partir de esta medida es cuando se comienza a tomar como excedente”, aclaró.

Las autoridades municipales han detectado que los volúmenes de consumo en la ciudad se han incrementado en los últimos meses, llegando a duplicar el promedio mundial de 350 litros.

“Las estimaciones que hemos hecho desde la planta potabilizadora indican que en la ciudad de San Luis los vecinos consumen casi el doble de agua potable de lo que se estima como necesario para una buena calidad de vida”, precisó el funcionario.

La instalación

Ya no es necesaria la utilización de medidores homologados, como los de bronce. “Ante varias denuncias recibidas por robo hemos decidido, junto al secretario de Hacienda y el director de Rentas, sacar la homologación como condición para su instalación”, dijo el funcionario. Así se permitirá la colocación de caudalímetros de plástico. “De esta forma, también ayudamos al bolsillo de los vecinos, porque el de plástico tiene un valor que oscila entre $1.200 y $2.500, mientras que los de bronce superan los $6.000”, detalló Pomiro.

También aclaró que para gestionar la colocación no es necesaria la contratación de ningún profesional matriculado, ya que el personal de Serba lo realizará de forma gratuita. Para solicitar la instalación del medidor se debe remitir una nota dirigida a Nicolás Carpio, director general de Rentas. El escrito debe ser entregado en la mesa de entradas de esta área, ubicada en el edificio de la Municipalidad, y debe ser acompañada del medidor que se va a colocar.