Intolerancia selectiva

La política migratoria de Donald Trump se volvió tema de campaña con más fuerza en los últimos días, después de que el diario The New York Times revelara un informe del inspector general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Michael E. Horowitz.

Según consta en ese documento, y también en los testimonios que logró recabar el periódico, la frase más resonante fue la proferida por el fiscal general Jeff Sessions, quien dijo a los abogados del gobierno: “Tenemos que quitarles a los niños”. La referencia era en relación a los menores de edad que viajaban junto a los adultos migrantes que intentaban ingresar al país con sus familias. Las imágenes que surgieron luego recorrieron el mundo: niños en una especie de jaula llorando desconsoladamente, y padres sin certeza sobre el destino de sus hijos.

Tal fue la medida que implementó la administración del presidente para con quienes intentaban llegar al país, sobre todo provenientes de lo que se conoce como el “Triángulo Norte de Centroamérica” (Guatemala, Honduras y El Salvador), escapando de conflictos y violencias que ya se volvieron estructurales en sus naciones.

La política, conocida como de “tolerancia cero”, implicó la separación de familias en la frontera, a modo disuasorio para quienes intentaran cruzar ese muro que el país empezó a construir. Sin embargo, tal vez resulte oportuna la apreciación de Adam Crawford que, en su libro “Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies” (1998), señala: “El concepto de 'tolerancia cero' es una designación errónea. No implica la rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible —por no decir intolerable—, sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde está la 'tolerancia cero' de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? En realidad, sería más exacto describir las formas de actividad policial realizadas en nombre de la 'tolerancia cero' como estrategias de 'intolerancia selectiva'”.

Si bien la reflexión es muy anterior a la política implementada por el actual presidente, se puede aplicar a todos los contextos y a muchas de estas medidas. En el pasado reciente, al menos 2.700 niños fueron separados de sus padres al intentar ingresar al país que se precia de ser el faro de la libertad, pero en el que el encierro se volvió una de sus mayores muestras de intolerancia.