"Preocupa el aumento de los contagios en Villa Mercedes"

Durante el informe del Comité de Crisis del miércoles, la coordinadora del Ministerio de Salud de la Provincia, Rosa Dávila, indicó que es “preocupante” la situación epidemiológica que atraviesa actualmente Villa Mercedes. En las últimas 24 horas se detectaron 159 casos positivos de la enfermedad en la ciudad.

La funcionaria dijo: “Hay mucha preocupación por la situación de Villa Mercedes que viene —en estos últimos días—, manteniendo un número sostenido de casos, el mayor número de la provincia”.

Dávila, para ejemplificar, hizo una comparación entre la situación de España y la ciudad del Departamento Pedernera. “España presenta cada 4.000 habitantes un caso, mientras que la ciudad de Villa Mercedes en este momento presenta cada mil habitantes dos casos”, y agregó que en este momento es “importantísimo el comportamiento” de los villamercedinos para frenar el avance del virus.

“El aislamiento es una medida que debe adoptar la comunidad. Esto es para los casos que se diagnosticaron positivos y para su núcleo familiar, además para los contactos estrechos. Todos deben respetar el aislamiento como lo indica la autoridad sanitaria, esto implica que tienen que estar en su casa y no deben salir para nada de sus domicilios”, reafirmó la funcionaria.

Dávila señaló que le piden a la comunidad que acompañen las medidas sanitarias que se toman desde el Comité de Crisis, porque son fundamentales para “cortar con la cadena de contagio”. Indicó que las medidas no son aisladas, solo para Villa Mercedes o San Luis, sino que se están tomando en el país y el mundo.

“Esperamos que la gente tome conciencia y nos acompañe, y podamos todos juntos cuidarnos y superar todos los casos que estamos teniendo en Villa Mercedes. Para eso es extremadamente importante que se cumplan todas las medidas que se aconsejan”.

Hisopados en el interior

La presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, informó que este miércoles se realizó un testeo en Naschel para detectar casos positivos de coronavirus.

“Naschel está cursando un brote sostenido de casos. En el día de hoy ya computa 109 casos en total en muy poco tiempo”, dijo la titular del Comité e indicó que por esta razón se trasladaron a la localidad para realizar un testeo masivo para PCR y test rápido para antígenos para pacientes que eran asintomáticos.

En este punto Zanglá señaló que fue muy poca la concurrencia que hubo de vecinos por más que trabajaron en conjunto con el Municipio. Solo se realizaron 90 estudios.

“Es sumamente importante que asumamos el compromiso del testeo y del aislamiento, si nosotros no trabajamos en esto y socialmente no nos comprometemos a testearnos y a realizar el aislamiento, no vamos a poder cortar la cadena de contagio”, indicó.

Además informó que los hisopados masivos continuarán este jueves en Concarán y que se van a replicar en otras localidades como Buena Esperanza y Tilisarao, y en el resto de la provincia.