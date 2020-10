Santiago Pino busca afianzarse en el Real Balompédica Linense

A nueve meses de su desembarco en España, el futbolista villamercedino Santiago Pino sigue apostando firme al sueño de abrirse paso en el Viejo Continente. El combativo volante central, que a poco tiempo de su llegada debió atravesar la pandemia y la cuarentena, está ansioso y a la espera de que la pelota se ponga nuevamente en movimiento el 1° de noviembre. Se mudó del Lorca FC al Real Balompédica Linense, equipo de la Segunda División B española, y busca experiencia y minutos para poder subsistir ciento por ciento como profesional.

"Llegué en enero. Me salió una oportunidad linda en Lorca y no podía desaprovecharla. Era otra cosa, otro fútbol, y me vine. El transfer tardó mucho en llegar y jugué un solo partido, porque al fin de semana siguiente se dio lo de la pandemia y entramos en cuarentena. Después salió la chance de este equipo y estoy contento porque es un club muy lindo, donde la ciudad (La Línea de la Concepción, en Andalucía) vive para el equipo. Se respira fútbol. A los lugares adonde vas se puede ver el escudo del club", le contó Santiago a El Diario de la República.

Surgido futbolísticamente en Racing de Villa Mercedes, el volante de contención, de 20 años, siempre se caracterizó por la entrega y su visión de juego. En el ámbito local se destacó además en Sportivo Pueyrredón y en Belgrano de Justo Daract; y un tiempo después, tras decidir seguir el camino del fútbol, en San Martín de San Juan y Chacarita Juniors, desde donde dio el salto hacia tierras españolas.

Su máximo referente es Fernando Gago y quiere aprovechar la oportunidad para vivir del fútbol.

"Me fui de grande a Buenos Aires, tenía 19 años. Estaba estudiando Ingeniería Química y un día le dije a mi papá que quería jugar al fútbol. Me lo propuse y acá estamos", recordó el sanluiseño, quien aseveró que en el "Funebrero" conoció "personas fantásticas" y que tuvo un buen paso por una institución que "siente y vive el fútbol de una manera especial".

Santiago, que se encuentra en plena pretemporada y el fin de semana pasado vio minutos en un amistoso ante Zabal (triunfo 3-2), señaló qué es lo que les pide a sus jugadores el entrenador del Real Balompédica Linense: "El técnico busca un juego sencillo, con toques seguros y, si se puede, pases largos a espaldas de los centrales. Nuestra cancha es chica, así que lo que nos pide es atacar mucho y hacer una presión alta; recuperar rápido la pelota".

Y continuó: "En mi puesto me gusta mucho Fernando Gago. También Sergio Busquets y Fernandinho, que juegan de frente, la piden y se desmarcan. A veces jugar sencillo es difícil y uno intenta nutrirse de ellos".

El ex "Chaca" se muestra contento en su nueva casa. Trabaja duro en el día a día y espera con ganas el arranque del campeonato. Quiere mostrar todo su potencial y seguir peleando por un objetivo que se propuso de pequeño: ser profesional. "Lo que busco es crecer a largo plazo como futbolista. Poder acomodarme en un club y tener la tranquilidad de dedicarme cien por ciento a esto. Quiero vivir del fútbol, es el sueño que tiene todo jugador", comentó.

Si bien estuvo mucho tiempo parado por la pandemia, Santiago disfruta el presente en España. Persigue una meta y, fiel a su naturaleza combativa, no piensa dejar pasar la oportunidad de exhibirse y pegar el salto de calidad.