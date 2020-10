La 73ª Expo Rural 2020 será netamente ganadera

Ahora no. El aroma a carne asada, la mesa compartida con amigos esta vez no estará.

La 73ª edición de la Expo Rural 2020 será diferente a lo habitual. No habrá asado de camaradería, no tendrá el colorido que proponen los puestos de los auspiciantes y tampoco se podrán compartir espacios cerrados. Sí se cumplirán todos los recaudos para respetar el distanciamiento social debido a la pandemia por Covid-19. “Será un encuentro netamente ganadero y tendrá solamente aquellos recursos que estén permitidos por el Comité de Crisis, que nos está asesorando. Sabemos que es importante cumplir a rajatabla, por eso, lamentablemente, no tendrá los condimentos de los años anteriores", dijo Guillermo Pagano, el presidente de la Sociedad Rural de San Luis (SRSL), quien agregó que la reunión es muy importante para los productores.

Se desarrollará entre el 22 y el 24 de octubre y la previa y las actividades principales serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube y de la cuenta de Facebook de la institución, que está ubicada en la esquina de las calles Belgrano y Rawson.

Cuando no existía el coronavirus, asistir a la exposición era una verdadera fiesta: participaba toda la familia y compartían una jornada al aire libre. Iba mucho público, los artesanos de la provincia armaban sus puestos, había comerciantes que exponían sus maquinarias de campo, las industrias ofrecían alimentos y todo tipo de artículos rurales. Además hasta había espectáculos musicales que acompañaban la jornada. Tampoco faltaban los foodtrucks, en los que se podía comprar algo para comer.

“Las expectativas son siempre las mejores. Nos sentimos cautelosos por la pandemia por Covid-19, no es un año normal, pero estamos trabajando para que salga todo bien. No solo a nivel cabañas, sino también para los compradores. Esta edición 2020 no tendrá las luces de las exposiciones anteriores, serán solo remates. Pero no queríamos y no podíamos postergar esta fiesta que es histórica y que significa mucho para el sector”, expresó Edgardo Ríos, vicepresidente de la SRSL y señaló que este año participarán 95 toros y 31 hembras.

Según el cronograma publicado por la institución organizadora, el jueves 22 será el ingreso de todos los animales; el inicio de la actividad está previsto para las 8 y finalizará a las 20.

El viernes el predio abrirá sus puertas a partir de las 8, momento en el que se realizará la jura de admisión, allí estarán trabajando los veterinarios. Siete horas más tarde prevén que será la jura de clasificación para determinar los premios del concurso. Los posibles compradores podrán visitar el predio para observar a los animales.

La exposición finalizará el sábado con el tradicional remate de ovinos, que será de 10 a 13 y luego tendrá lugar el de bovinos (machos y hembras), desde las 14, a martillo corrido.

A las gradas podrán ingresar solamente quince personas, que deben estar sentadas con dos metros de distancia entre ellas, además tienen que tener puesto el tapabocas y deberán dejar anotados sus datos personales para poder realizar la trazabilidad.

"Participarán las cabañas locales que siempre exponen sus productos, pero además habrá algunas nacionales. Lo harán de manera virtual y otros con la ayuda de los colegas de San Luis. Todo se desarrollará como estamos haciendo con los remates en la provincia”, indicó Pagano.

Las cabañas de San Luis que ya están inscriptas son: José Chiotti, de la cabaña Hereford y Angus “La Euge”, de Cuatro Esquinas; Eloy Guerrero, quien cría Hereford en “Don Eloy”, de San Luis; Gustavo Abrate, otro exponente Hereford con “Don Bernardo” de Macho Muerto; Alejandro Salvagno, de "El Arbolito” de Naschel (Angus); Luis Amitrano, de la cabaña Angus “Los Sauces”, de Cerros Largos; Rodeo El Delmo SA, que cría Angus con “El viejo zorzal” en Villa Mercedes; Marcos Gasman, de la cabaña Limangus “El Balcón del Sol”, ubicada entre Cortaderas y Concarán; y Félix Novillo, de la cabaña Hereford La Redomona de la localidad de San Martín.

De otras provincias se anotaron las cabañas de raza Hereford “La Cassina”, “La Camila” y “Los Ceibos”, de Buenos Aires; más “María Pilar”, de Córdoba. Y las de Aberdeen Angus “Paimá y “La Negrita”, de Río IV; y “Los Nietos de la Riojana”, de La Pampa.

Los propietarios de las cabañas están muy entusiasmados ya que este encuentro representa una gran oportunidad para ellos. "Contamos con todo su apoyo porque les ha llevado por lo menos dos años prepararse y trabajar para estar en la muestra, entonces vamos a buscar la mejor manera de hacer esta edición y favorecer a las cabañas que traen su genética”, explicó Ríos y añadió que habrá un sector de granja donde venderán y premiarán ovinos, allí participarán las cabañas "La callejera" de Santa Fe; "San Joaquín", "Santa Ana" y "Wallser" de Huinca Renancó; "La gama" de Córdoba; y "Pichi Maicono" de Arroyo Cabral.

Las consignatarias Ganadera del Sur y San Luis Feria estarán a cargo del martillo, la única que no estará, por esta vez, es Bressan. “Nuestra plaza ganadera es muy importante a nivel país. Representa una gran oportunidad de acceder a animales con buena genética. Ojalá que el año que viene podamos volver a celebrarla como antes", concluyó.

La importancia de ganar durante la jura

“El viernes 23 será el momento de la jura de admisión, es una etapa en la que se evalúa la genética de los animales, que tienen que estar aptos para participar de la competencia. Si no lo están se hace un acta y se los saca del programa”, indicó Edgardo Ríos, y agregó que a cargo de esta tarea tendrán a la empresa privada SAV (Servicio y Asesoramiento Veterinario), a cargo del médico veterinario Emilio Huguenine.

A primera hora de la tarde iniciará la jura de clasificación. La primera será la de la raza Hereford, que es la que tiene mayor cantidad de animales en competencia y luego continuará la de Aberdeen Angus, después Limangus y por último Braford. “Se elegirá a los campeones de cada categoría y luego se entregarán los premios. Uno de los encargados de elegir a los campeones será el médico veterinario Bartolomé Vergés”, especificó Ríos.